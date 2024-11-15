洛阳举行世界环境日主题宣讲活动

今年6月5日是第54个世界环境日。昨日上午，我市在宜阳县举行主题宣讲活动。

今年6月5日是第54个世界环境日。昨日上午，我市在宜阳县举行主题宣讲活动。

此次活动以“美丽中国我先行”为主题，集中展示了河洛大地生态文明建设成果，推介河南省2024年美丽河南建设实践典型。

为加快推进美丽河南建设实践活动，省生态环境厅于2024年重点谋划了美丽城市、美丽乡村、美丽山川、美丽河湖等具有一定示范意义的具体实践典型，形成了2024年美丽河南建设实践典型清单。其中，我市有5个典型案例入选，分别为“美丽工厂”宜阳县前进化工、“美丽城市”栾川县县城、“美丽湿地”西工区金水河湿地公园、“美丽乡村”栾川县庄子村、“美丽学校”瀍河区君河湾小学。

活动现场还启动了“美丽洛阳”网络主题宣传活动，号召公众用镜头记录生态之美，用网络传递绿色之声。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 赵亚虹)