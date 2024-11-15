龙门实验室征集企业技术需求

技术攻关有难题？龙门实验室来帮忙。记者日前从龙门实验室获悉，围绕即将开展的2025年企业技术需求路演系列活动，该实验室面向全市企业征集新材料、智能装备等领域技术需求。

技术攻关有难题？龙门实验室来帮忙。记者日前从龙门实验室获悉，围绕即将开展的2025年企业技术需求路演系列活动，该实验室面向全市企业征集新材料、智能装备等领域技术需求。

充分发挥龙门实验室等公共研发平台作用，与有条件的龙头企业、骨干企业合作共建产业研究院，不断提升企业研发能力，是我市以强化科技创新为引领，加快推动产业升级的重要举措。龙门实验室2025年企业技术需求路演系列活动包括线下路演、线上会议、公开网络研讨会、直播路演等公开形式，以及一对一洽谈、小型研讨会、实地调研等闭门形式，旨在深度挖掘对接企业技术需求，推动科技创新与产业创新深度融合，实现“企业出题、实验室答题、协同解题”，加速技术成果在洛阳本地转化，助力新材料、智能装备等产业转型升级。

有意向参与路演的企业须于6月12日前将报名信息，包括企业名称、联系人姓名、联系电话、电子邮箱、技术领域及主要技术需求等，发送至指定邮箱longke@longmenlab.com。龙门实验室将依据报名情况，联合各区县科技局梳理出高潜力需求，形成企业需求清单，并确定分领域、分县区路演排期。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫)