“走自主创新的发展路子”——学深悟透总书记的殷殷嘱托之一

习近平总书记到洛阳轴承集团股份有限公司考察时，在抚今追昔中畅谈中国制造之变。由一企之兴观照强国建设，作为国民经济的支柱，制造业跃迁靠什么？总书记深有感触地说：“现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。”

创新，就是敢于走别人没有走过的路。

习近平总书记到洛阳轴承集团股份有限公司考察时，在抚今追昔中畅谈中国制造之变。由一企之兴观照强国建设，作为国民经济的支柱，制造业跃迁靠什么？总书记深有感触地说：“现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。”

这句话，讲的是方向，也是洛轴集团越走越宽广的道路。

从轨道交通轴箱轴承打破国外技术垄断，到大功率风电主轴轴承在国际舞台上实现“领跑”，再到高端轴承产值占企业总产值比重达70%……自主创新，于一家企业而言是勇闯市场的“命门”，是爬坡过坎、跨越发展的根本；对一个国家来说，则直接决定着综合实力和国际竞争力，决定着未来能够走多远。今日中国，致力夯实“强盛之基、安全之要”，实现高水平科技自立自强，自主创新是必需的能力和实力，是应有的骨气和志气。

提出“以构建自主创新体系为主导推进创新驱动发展”，强调“把创新摆在发展全局的突出位置”，新时代以来，习近平总书记多次对“河南创新”寄予厚望。牢记殷殷嘱托，近年来，洛阳坚持以创新引领发展，贯通产学研用，加大研发投入力度，改革体制机制，广揽四方英才，打造周山、伊滨两大智慧岛，组建实验室、产业研究院、科技产业社区等一批高能级创新平台，让创新成为城市鲜明特质。

今日洛阳，龙门实验室科研成果数量居全省前列，中原空天材料与应用实验室作为国家重点实验室获批建设，以此为依托的中原科技创新港建设提速；全社会研发投入强度连续6年领跑全省、连续5年超过全国；伊滨智慧岛进入全省第一梯队，周山智慧岛集聚企业超千家，创新平台总数达3949家……科技创新动能强劲，产业格局加快重塑，发展气质向新而生。

自主才能自立，创新才能自强。坚持自主创新，道路必然越走越宽。当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，区域竞争格局、产业发展赛道都在发生深刻变化，洛阳要赢得战略主动、立于不败之地，根本还是要做大做强制造业这个“当家产业”，关键还是要“靠自力更生奋斗，靠自主创新争取”！（洛平）