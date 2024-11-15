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洛阳市纪委监委：紧盯责任落实 严肃考风考纪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.06 08:32
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　　“听力播放有没有应急预案？考点保密室如何落实24小时双人双锁等制度？……”昨日，市纪委监委第八监督检查室工作人员来到市教育考试中心，对高考各项准备工作进行实地监督检查。

　　今年是我省新高考首考落地之年，社会各界高度关注。市纪委监委立足“监督的再监督”职责定位，组建8个专项监督检查组，围绕考风考纪等关键环节和重点领域开展全面监督，采取“四不两直”方式深入各县区和44个考点，对高考各项准备工作开展全方位监督检查，确保高考平稳有序安全。

　　市纪委监委有关负责人表示，以精准监督为切入点，各监督检查组将紧盯试题试卷安全保密、标准化考点建设使用、人防物防技防措施落实、监考人员培训及待遇保障、考风考纪、考生心理疏导及人文关怀等容易出现安全隐患和工作薄弱的环节加强监督；紧盯主考监考人员、考点考务人员、试卷运送保管人员等，采取对涉考关键人员进行警示教育、提醒谈话等措施，加强涉考违纪违法问题监督预防。同时，督促责任部门做到“四个第一”，即第一时间受理举报线索、第一时间深入问题处理整改、第一时间从严从快查处违纪违法、第一时间通报曝光典型问题，确保做到依法从严治考、科学规范办考。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄先锋 韦卓钰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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