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试运行首日 汉魏洛阳故城遗址博物馆人气足
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 22:10
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　　备受瞩目的汉魏洛阳故城遗址博物馆于今日启动试运行。洛报融媒记者现场探访发现，公众热情高涨，博物馆各项功能初显，预约、参观、文创、交通等环节均有亮点。

　　早上8时许，博物馆88米长的拱桥步道前已排起蜿蜒长队。不少游客手持手机或相机，迫不及待地记录下新馆及周边的风貌。70岁的历史文化爱好者刘先生便是其中一员。他告诉记者，自己提前在小程序预约了门票，特意早早赶来，没想到前面已有不少同好。他一手拿着手机，一手握着手写的解说词，边念边拍摄：“这是我专门查资料写的，就想拍视频宣传这座新馆，宣传咱洛阳。”

　　9时整，展厅大门准时开启。工作人员在入口闸机处快速核验游客的预约码与身份证，现场秩序井然。值得一提的是，排在最前面的游客还收到了博物馆赠送的小礼品。

　　步入博物馆序厅，一件展品迅速成为焦点——位于中央的东汉石象复制品。它长3.8米、宽1.2米，体型硕大，引来众多游客驻足合影。据工作人员介绍，这件复制品的原件发现于孟津区平乐镇象庄村，由整块石灰岩雕刻而成，距今已有1900多年历史，是全国现存形体最大、刻技古朴、线条粗犷、兼具写实与写意之美的东汉大型石雕。

　　试运行首日，博物馆还迎来了首批研学团队——由洛阳市文物局、洛阳日报社联合举办的“探秘千年洛阳”小记者文博研学活动在此展开。50名洛报小记者通过沉浸式展陈、数字化技术和互动体验，感受汉魏砖瓦的历史温度。活动中，他们化身为“小小讲解员”，完成了从“旁观者”到“参与者”的角色转变。

　　当日，博物馆开放了基本陈列的三大展厅、精品厅，同时启用了文创售卖区和数字展区。文创区部分产品设计灵感源于馆藏文物，如大吉瓦当雪糕、吉虎挎包、彩绘鹿首人物纹空心砖冰箱贴等。数字展区的多媒体剧场《数字洛阳》，则通过沉浸式影像装置，带领观众穿越时空，领略北魏洛阳城的壮丽风光与历史风云。

　　针对游客关心的交通与餐饮问题，博物馆工作人员介绍：选择公共交通的游客，可先到白马寺正门，再向东步行一段路即可到达博物馆。自驾的游客，可导航至“白常路与白马寺大道交叉口”，沿白常路向北行驶，后向东转穿过麦田，再向南即可抵达博物馆。请注意沿途指示。馆方表示，未来将开放游客餐厅，为游客提供就餐和休憩场所。试运行期间，建议游客提前规划用餐。

　　汉魏洛阳故城遗址博物馆馆长慕鹏说，试运行阶段实行预约、错峰、限流开放。博物馆将根据实际入馆人数和承载能力，逐步增加每日网上预约名额，尽力满足参观需求。他表示，试运行期间将广泛收集社会意见，进一步查漏补缺，完善设施与服务，为正式开馆做好充分准备。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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