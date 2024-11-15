高温继续“发威”！未来几天洛阳最高气温均在35℃以上

近期骄阳似火，暑气蒸腾，高温天气成为天气舞台的主角。
近期骄阳似火，暑气蒸腾，高温天气成为天气舞台的主角。
近期骄阳似火，暑气蒸腾，高温天气成为天气舞台的主角。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受地面暖气团影响，5日至9日，洛阳市将出现大范围持续高温天气，日最高气温普遍达35℃～37℃，6日北中部部分地区可达37℃～39℃。
具体预报
今天夜里：多云。
6日(周五)：多云间晴天，气温24℃～38℃。
7日(周六)：多云，偏南部分地区有分散性弱阵雨、雷阵雨，气温26℃～35℃。
8日(周日)：多云间晴天，气温24℃～36℃。
9日(周一)：多云，气温25℃～38℃。
10日(周二)：多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，气温24℃～35℃。
11日(周三)：多云到晴天，气温21℃～36℃。
12日(周四)：晴天到多云，气温23℃～39℃。
（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）
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