6日至9日，洛阳高考考生和陪同家长可免费乘坐地铁

5日，洛报融媒记者获悉，护航高考，洛阳地铁推出考生及陪同家长免费乘车、设置爱心助考点、提供休息纳凉点等多项服务，为考生和家长提供便利。

5日，洛报融媒记者获悉，护航高考，洛阳地铁推出考生及陪同家长免费乘车、设置爱心助考点、提供休息纳凉点等多项服务，为考生和家长提供便利。 5日，洛报融媒记者获悉，护航高考，洛阳地铁推出考生及陪同家长免费乘车、设置爱心助考点、提供休息纳凉点等多项服务，为考生和家长提供便利。 6日至9日，洛阳各地铁车站开启考生绿色通道，考生及陪同家长可凭准考证，从边门优先免费进站，如果只带透明文具袋和证件，安检时可免排队进站。 同时，洛阳地铁在考点附近地铁站设置爱心助考点，设置家长休息区，为考生和家长提供免费糖果、藿香正气水、饮用水、应急医疗箱、湿巾等，并设置打印点帮助考生免费打印。同时，在杨湾站、解放路站、应天门站还设置高考主题车站。 爱心预约服务持续开启，如考生或家长需要物品搬运、轮椅协助等，均可拨打电话0379-86008600预约。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）