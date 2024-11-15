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全市国有企业改革创新和传统产业转型升级座谈会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 22:10
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全市国有企业改革创新和传统产业转型升级座谈会召开
江凌、张玉杰出席

　　5日，全市国有企业改革创新和传统产业转型升级座谈会召开，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，着力推动国有企业全面深化改革、加强科技创新、加快产业升级，推动现代化产业体系建设不断取得新成效。

　　市委书记江凌、市长张玉杰出席会议并讲话。

　　会上，洛轴集团、中航光电结合学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，分别介绍了企业改革创新和转型升级情况，一拖集团、中信重工、昊华气体、中国船舶第七二五研究所等单位作了发言。大家一致表示，习近平总书记的重要讲话，为持续推动企业改革创新发展提供了根本遵循。要深刻领悟习近平总书记重要讲话精神，坚守实体经济根基，持续深化改革，提升自主创新能力，不断增强企业核心竞争力，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　会议指出，习近平总书记在河南考察时首站来到洛阳，深入洛轴集团考察企业改革发展情况，充分体现了总书记对制造业发展的高度重视。近年来，洛阳坚持以创新引领发展，加快构建现代化产业体系，全力支持洛轴集团、中航光电等企业以深化改革为重要抓手，加大科技创新力度，积极抢占产业新赛道，企业发展焕发出新的生机活力。要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，锚定制造业高质量发展主攻方向，以实体经济为根基，以科技创新为引领，以深化改革为动力，加快推动制造业转型升级，不断提升洛阳城市能级和竞争力。

　　会议强调，要下大决心推动国有企业改革，切实增强抓改革的紧迫感使命感，通过调整优化股权结构、完善公司治理结构、优化内部管理制度等关键举措，不断提升国有企业发展活力。要加快实施“三大改造”，抢抓国家实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程机遇，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。要持续提升创新能力，选准研发课题，整合创新资源联合开展科研攻关，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题，走好自主创新的发展路子。要积极关联产业新赛道，准确把握产业发展的深刻变化，充分发挥品牌技术优势，加快进入新能源、智能装备、低空经济、新一代信息技术等高成长性产业赛道，努力在行业重新洗牌中立于不败之地。要善于用好资本市场，支持企业上市，做好科技金融大文章，着力推动企业做强做优做大。

　　市领导王军、潘开名、陈剑锋、王太钢，部分驻洛央省企、市属国有企业、科研院所负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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