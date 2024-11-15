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洛阳多个高考考点推出贴心举措 用心用情服务考生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 22:10
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　　新高考进入倒计时，为最大程度方便考生，洛阳市各考点推出多项贴心举措。

　　5日上午，在河南科技大学附属高级中学考点，考务工作人员正对各考场准备物品进行检查。该考点今年设有44个正式考场，所有考场均准备了胶水、备用笔、文具套装、文具袋、刘海魔术贴、碎发夹、纸垫板、抽纸等贴心物件。

　　“一旦发现有考生文具或文具袋不符合要求，可帮助考生迅速更换。”该校考务工作人员介绍，刘海魔术贴、碎发夹可防止部分学生因刘海过长或碎发过多，影响人脸识别，并为考生答题提供便利；硬纸板主要用来固定桌凳，如有考生反映桌凳不稳，监考老师可用纸板帮助固定；高考期间天气炎热，考生指腹有汗会在指纹验证时遇阻，一张抽纸不但可快速解决该问题还能供考生考试中使用。同时，在高考期间，该校还为留校考生提供食宿服务，为外校有需求考生提供高考餐和自习室。

　　洛阳市第五高级中学考点今年设置25个正式考场。为给考生节约时间，该校清晰规划考生入场、出场路线，有效分流考生，并设置指示牌、地贴等，高考期间安排专人引导考生入场。

　　该校还为考生提供就餐和休息场所，学校食堂高考期间为考生开放，考生可凭提前发放的餐票前往就餐。学校行政艺术楼(3层)、教学楼阶梯教室(3个)、校园餐厅(2层)均在高考期间作为考生的休息、纳凉场所。

　　在其他多个考点，暖心举措也已就位：洛阳理工学院附属高级中学考点为考生提供了刘海贴和备用透明文具袋，洛阳外国语学校考点为考生提供就餐和休息场所，洛阳市第二高级中学在考场安检入口精心设置考生物品存放点，还有学校为行动不便考生准备了轮椅……各考点结合以往经验，聚焦备考赴考中可能出现的问题，替考生多想一步，为考生提供最大便利。

　　6日下午，洛阳市所有考生、考试工作人员，将前往考点参加入场模拟演练。洛阳市教育考试中心相关负责人再次提醒考生，只用携带本人准考证、身份证和规定文具，穿上符合高考条件的衣服即可，同时需要注意仔细了解考点周边交通情况，选择合适交通工具，留意自己路上用时。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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