高考期间，洛阳各考点将设置“有困难找城管”服务点

5日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，今年高考期间，洛阳城管部门将通过工地管控、秩序整治等多项举措，为考生营造安全、安心、安静的考试环境。

5日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，今年高考期间，洛阳城管部门将通过工地管控、秩序整治等多项举措，为考生营造安全、安心、安静的考试环境。 5日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，今年高考期间，洛阳城管部门将通过工地管控、秩序整治等多项举措，为考生营造安全、安心、安静的考试环境。 ●考试结束前，全市各类在建工地及市政养护工程，供水、供气、供热等各类抢修作业等，停止产生噪声的作业(如浇筑、开挖、切割等)。 ●考试结束前，全市渣土车禁止上路。 ●开展动态巡查，引导商贩至指定疏导点规范经营。 ●实时增加考点周边清扫保洁频次，及时清掏垃圾收集容器，实行“静音作业”(车辆禁鸣笛、降速行驶)。 ●每个考点设置“有困难找城管”服务点，配备桌椅、文具、饮用水、急救药品等物品。服务点作为城管执法联络点，快速响应群众诉求。 ●为每个服务点配备应急车辆，装载灭火器、急救设备等物资，确保出现突发情况可安全抵达现场。 ●畅通69912345城管服务专线，24小时受理投诉，高效督办。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李一鸣 文/图）