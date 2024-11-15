全产线贯通！“洛阳智造”铸就“世界轧机之王”

引领重型装备发展进程，“洛阳智造”再立新功！

引领重型装备发展进程，“洛阳智造”再立新功！

洛报融媒记者6月4日从中信重工机械股份有限公司获悉，世界首条“5600毫米+5500毫米双超宽机架”产线近日在河南钢铁集团全线贯通。中信重工攻克多项“卡脖子”技术，成为这一“国之重器”核心铸造者。

作为全球唯一宽度超5500毫米的宽厚板轧机，该产线年产能达260万吨，可轧制厚度6-300毫米、宽度最大5300毫米的特宽厚板，产品覆盖航母甲板、油气平台结构钢、核电站安全壳等尖端领域。中信重工承担最为关键的、制造难度最大轧机牌坊、支承辊等主轧区核心部件的制造任务。

中信重工项目团队相关负责人张会广坦言，牌坊铸造时，860吨钢水需在15小时内分配到位，误差须控制在1%以内。团队通过模拟钢水流动、优化模具设计，最终实现完美成型。而支承辊锻造则需在18500吨油压机上反复锻打，消除内部缺陷，确保其能承受巨大轧制力。

“该款全球最大规格宽厚板轧机，采用‘国内设计+国内制造’模式推进，突破了超大铸件质量控制、锻件内部缺陷消除、智能控制升级等多项技术瓶颈，标志着中信重工在极限制造领域再迈新台阶。”张会广介绍。随着全球首条双超宽机架产线投产，河南钢铁集团周口基地已成为全球最大宽厚板生产基地。据悉，该产线订单产品将应用于国内绿色船舶制造及多个国家级基建项目。

制造业是立国之本、强国之基。日前，习近平总书记在考察河南时强调，现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。

“参与这个项目，让我们积累了超大型铸锻件的核心技术。”中信重工相关负责人表示，通过该项目，企业掌握了从百吨级钢锭冶炼到千吨级部件装配的全流程能力，并斩获多项国际专利。目前，中信重工已承接多个海外宽厚板轧机订单，推动“洛阳制造”走向全球。

中信重工相关负责人表示，将持续增强创新能力和智能制造供给能力，充分发挥技术研发、工艺设计、核心制造的综合实力，着力培育发展新质生产力塑造新优势，助力我国高端钢铁装备制造取得新突破，助推我国由钢铁大国迈入钢铁强国。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）