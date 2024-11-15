“磁吸效应”再发力！2025宁德时代洛阳基地供应链大会明日启幕

6月6日，以“携伊滨之手，与时代同行”为主题的宁德时代洛阳基地供应链大会将在洛阳市伊滨区开幕。

6月6日，以“携伊滨之手，与时代同行”为主题的宁德时代洛阳基地供应链大会将在洛阳市伊滨区开幕。 6月6日，以“携伊滨之手，与时代同行”为主题的宁德时代洛阳基地供应链大会将在洛阳市伊滨区开幕。 据悉，大会吸引500强、上市公司及行业龙头等近百家企业共赴盛会，推动更多产业链企业与宁德时代互促共赢，助力洛阳新能源产业链高质量发展。 2022年，宁德时代落地洛阳伊滨，连续创下“对接签约100天、项目落地100天、一期厂房9个月封顶”的“洛阳速度”。目前，一期项目已全线投产，二期项目即将交付，三、四期建设全速推进。 在宁德时代洛阳基地项目龙头引领下，华域赛科利车身洛阳基地、得一新能源精密电子连接件生产基地项目等产业链上下游企业相继落地投产，千亿级新能源产业集群正在加速崛起。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）