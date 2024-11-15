4日，市委书记江凌与来洛考察的中国铁路设计集团党委书记、董事长方天滨一行举行工作会谈，围绕深化路地合作，加快呼南高铁焦洛平段等项目建设进行深入交流。

江凌与中国铁路设计集团董事长方天滨举行工作会谈

张玉杰、孙延文参加

4日，市委书记江凌与来洛考察的中国铁路设计集团党委书记、董事长方天滨一行举行工作会谈，围绕深化路地合作，加快呼南高铁焦洛平段等项目建设进行深入交流。

江凌表示，洛阳全市上下正在深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献洛阳力量。加快推动呼南高铁焦洛平段项目开工建设，对推动沿线地区高质量发展具有重要意义。希望双方进一步深化合作，把扎实推进项目建设作为学习贯彻总书记重要讲话精神的具体行动，锚定目标、加压奋进、破解瓶颈，推动控制性工程和全线先行用地段尽快实现实质性开工。希望中国铁设充分发挥专业优势，坚持便民优先，更加注重实用性、便捷性，用更多新理念新举措助力地方高质量发展、更好满足乘客新需求。洛阳将着力营造良好环境，为中国铁设在洛发展做好服务保障。

方天滨简要介绍了中国铁路设计集团有关情况，表示中国铁设将进一步发挥技术、人才、体制等优势，集中更多优质资源，加强工作统筹调度，推动呼南高铁焦洛平段及相关项目高质高效实施，助力洛阳构建更加便捷高效的现代化综合交通体系，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

中国铁路设计集团党委委员、副总经理徐涛，洛阳市领导张玉杰、孙延文等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)