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全力护航高考！洛阳市场监管部门突出重点加强监督检查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 17:35
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　　全力护航高考，洛阳市场监管部门在行动——今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，高考期间，该局将突出重点加强监督检查，筑牢安全屏障。

　　加强食品安全监管。强化考生及考务人员集中食宿点餐饮服务环节食品安全监管，压紧压实属地管理责任和学校、校外供餐单位、校园周边食品经营者等经营主体责任，加大对学校食堂、校外供餐单位、校园周边食品经营者等重点单位，肉制品、乳制品、水产品、蔬菜水果等重点品种，食品原材料进货查验、索证索票、加工制作过程、餐饮具清洗消毒、分餐配送、食品留样等重点环节的隐患排查力度。

　　加强广告监管。立足广告监管职责，加大考试培训广告监管力度，严肃查处对升学或者对教育、培训效果作出保证性承诺的违法广告；明示或者暗示有相关考试机构工作人员、考试命题人员参与培训的违法广告；利用学术机构、教育机构、行业协会、专业人士、受益者名义或者形象作推荐、证明的违法广告。

　　加强校园周边经营环境整治。配合公安、教育、无线电管理部门及招生考试机构，对校园周边销售电子通信器材经营主体进行整治，依法查处销售“三无”通信产品、冒用CCC认证产品和虚假宣传违法行为，引导商户树立合法经营理念，增强自律意识，自觉抵制违法行为，不经营考试作弊器材，共同维护公平考试秩序。

　　与此同时，全市各级市场监管系统还将依法加强对营利性培训机构的信用监管，积极会同教育、公安等部门，将非法培训机构、志愿填报机构、招生中介公司等经营主体相关处罚信息，及时记于经营主体名下，并通过国家企业信用信息公示系统(河南)予以公示。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 张晓光 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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