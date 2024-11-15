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高考期间，洛阳将开通7条免费公交专线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团微博 2025.06.05 17:35
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　　刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，2025年普通高等学校招生全国统一考试将于6月7日至9日开考，为方便考生前往考场，高考期间，洛阳将开通7条免费公交专线。

　　一、开通高考免费专线

　　(一)高考免费专线：

　　专线一：秦岭路地铁站B1口—洛阳市职业高中

　　专线二：二乔路地铁站C口—洛阳市第三高级中学

　　专线三：八里堂地铁站A口—洛阳师范学院附属高级中学

　　专线四：八里堂地铁站A口—洛阳市第八高级中学

　　专线五：体育中心地铁站C1口—洛阳市第二高级中学北门

　　专线六：丽景门地铁站C口(42路、74路站牌处)—洛阳市第五高级中学

　　专线七：国花路地铁站D口—洛阳市第五高级中学

　　(二)高考免费专线发车时间：

　　去程：地铁站-各考点

　　上午：7：00-8：00(6月7-8日)、7：00-7：30(6月9日)

　　下午：13：00-14：00(6月7-8日)、13：00-13：30(6月9日)

　　回程：各考点-地铁站

　　上午：11：30-12：00(6月7日)、10：15-10：45(6月8日)、12：15-12：45(6月9日)

　　下午：17：00-17：30(6月7-8日)、18：15-18：45(6月9日)

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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