刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，2025年普通高等学校招生全国统一考试将于6月7日至9日开考，为方便考生前往考场，高考期间，洛阳将开通7条免费公交专线。

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，2025年普通高等学校招生全国统一考试将于6月7日至9日开考，为方便考生前往考场，高考期间，洛阳将开通7条免费公交专线。

一、开通高考免费专线

(一)高考免费专线：

专线一：秦岭路地铁站B1口—洛阳市职业高中

专线二：二乔路地铁站C口—洛阳市第三高级中学

专线三：八里堂地铁站A口—洛阳师范学院附属高级中学

专线四：八里堂地铁站A口—洛阳市第八高级中学

专线五：体育中心地铁站C1口—洛阳市第二高级中学北门

专线六：丽景门地铁站C口(42路、74路站牌处)—洛阳市第五高级中学

专线七：国花路地铁站D口—洛阳市第五高级中学

(二)高考免费专线发车时间：

去程：地铁站-各考点

上午：7：00-8：00(6月7-8日)、7：00-7：30(6月9日)

下午：13：00-14：00(6月7-8日)、13：00-13：30(6月9日)

回程：各考点-地铁站

上午：11：30-12：00(6月7日)、10：15-10：45(6月8日)、12：15-12：45(6月9日)

下午：17：00-17：30(6月7-8日)、18：15-18：45(6月9日)