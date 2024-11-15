免费乘车、招手即停！洛阳爱心送考车队成立【视频】

6月5日，洛阳市出租汽车(包括巡游出租车、网约车)爱心送考车队成立。

6月5日，洛阳市出租汽车(包括巡游出租车、网约车)爱心送考车队成立。

今年高考期间，贴有爱心送考或爱心助考标识的巡游出租车、网约车均隶属于爱心送考车队。爱心送考车辆可为考生提供一对一接送、招手即停、流动接送、定点接送等服务，考生凭准考证可免费乘车。

据介绍，在有停车条件的考点，爱心送考车队车辆将在考场外待命，随时为考生提供出行服务。相关部门设置有24小时服务专线电话63947153，考生或家长可电话预约用车或申请应急服务。在定点保障区域，相关部门及爱心企业还将为考生及驾驶员提供矿泉水、风油精、花露水、毛巾、矿泉水等防暑降温物品。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨玉明 文/图）