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设立临时勤务点、开通证件申领“绿色通道”……洛阳警方全方位护航高考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 17:35
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　　设立临时勤务点、排查整治安全隐患、开通证件申领“绿色通道”……今年高考期间，洛阳警方将全方位护航莘莘学子的逐梦征途。

　　连日来，洛阳警方全面开展隐患排查，加强考点周边治安复杂场所检查整治，联合相关部门对考点周边宾馆、出租屋、网吧、歌舞娱乐场所等治安复杂场所和考生、考务人员集中食宿场所进行安全检查和清理整治，切实消除风险隐患。同时，警方积极配合开展噪声污染治理，强化对“飙车炸街”违法犯罪行为打击整治力度，提醒可能产生噪音干扰考试的企业单位，着力为考生营造安静的备考和考试环境。

　　高考期间，洛阳警方将在每个考点设立临时勤务点，每个考点配备不少于20名警力、2辆巡逻车负责高考安全保卫工作，及时受理考生和考务人员报警求助，配合维护考生进场秩序。同时，警方将严格落实“见警察、见警车、见警灯”措施以及公安武警联勤武装巡逻等机制，加强考点周边交通疏导、治安巡控，采取定点值守、武装巡逻、视频巡查相结合，提高巡逻密度和频次，确保良好高考秩序。

　　洛阳市公安局有关负责人介绍，全市公安机关将细致做好考生安全、出行等服务保障，切实护航考生安全出行，会同教育、交通运输等部门优化考点周边交通组织，视情开辟考点周边临时停车区域，设置停车引导标志，便利涉考车辆通行、停放；切实做好证件服务工作，充分考虑可能发生考生证件丢失、遗忘等各种意外状况，及时开通证件申领“绿色通道”，第一时间为其提供临时身份证明，确保顺利参考。

　　此外，洛阳警方还将严防严打考试作弊，会同教育、市场监管等部门，对校园及周边兜售作弊器材、替考、“保过”等广告信息开展集中清理；严打涉考违法犯罪，会同无线电管理部门加强考点周边巡查监测，及时发现并打击考点内外串通涉嫌利用无线电设备组织考试作弊等犯罪行为，坚决维护高考公平正义。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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