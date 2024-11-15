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高考期间禁飞无人机！洛阳市公安局发布重要提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 平安洛阳 2025.06.05 17:35
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　　今日，“平安洛阳”微信公众号发布高考期间禁飞无人机倡议书，具体内容如下：

高考期间禁飞无人机倡议书

广大市民朋友：

　　一年一度的高考即将来临，这是莘莘学子人生中的重要时刻。为全力营造安全、安静、安心的考试环境，确保我市高考工作平稳有序进行，市公安局特向广大市民朋友发出如下倡议：

　　一、杜绝违规飞行。高考期间(6月7日至6月9日)，全市各考点附近考生及陪考家长人员密集。倡议广大市民，特别是无人机爱好者、摄影爱好者，不在考点周边空域放飞无人机(包括各类民用小型、微型无人机及航模等飞行器)；因特殊原因确需在高考考点周边空域飞行的，应在拟飞行前1日12时前向空中交通管理机构提出飞行活动申请。公安机关将对利用无人机扰乱高考秩序的行为进行依法管控和查处。

　　二、自觉维护考场安宁。无人机飞行产生的巨大噪音，可能严重干扰考场内考生的专注力；其拍摄功能也可能引发涉及考场安全和考生隐私的担忧。请市民朋友充分理解高考的严肃性和重要性，以考生为本，主动避免在考点附近进行任何可能产生噪音或干扰的活动，共同守护考场的绝对安静。

　　三、全民携手静音护考。我们呼吁每一位市民都成为“静音护考”的参与者和支持者。如您发现考点周边有违规放飞无人机的情况，请主动劝阻。您的举手之劳，将为考生筑起一道宁静的屏障。

　　十年寒窗磨一剑，今朝出鞘试锋芒。让我们用行动表达对考生最深切的关怀与支持，以“无声的守护”为他们保驾护航，助力每一位学子心无旁骛、从容应考，书写人生华章！感谢您的理解、支持与配合！

洛阳市公安局
2025年6月5日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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