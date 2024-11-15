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洛阳市“小青柑”助学发展项目走进孟津区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 09:18
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　　日前，洛阳市“小青柑”助学发展项目走进孟津区朝阳镇第二中心小学，开展“小青柑”微心愿点亮活动和开设实践课堂，为50余名乡村儿童送上心愿礼物。

　　“小青柑”微心愿点亮活动聚焦乡村留守儿童、困境儿童等群体成长需求，通过“心愿征集—爱心配对—心愿实现”模式，动员社会力量参与公益帮扶，以暖心行动传递社会关爱，助力乡村儿童健康成长。“小青柑”实践课堂是洛阳市青年干部服务乡村教育的特色公益活动，采用“知识讲解+动手实践+成果展示”三位一体教学模式，组织青年干部深入农村开展义务授课，丰富乡村儿童课余生活，助力乡村儿童全面成长。

　　此前，青年干部们通过实地走访，收集了50余名乡村儿童的微心愿。参与此次活动的爱心企业洛阳隆中重工机械有限公司组织员工逐个认领学生心愿，并根据心愿清单采购书籍报刊、学习用品、体育器材、生活物资等。活动当天，爱心企业代表作为“心愿点亮人”，为孩子们送上心愿礼物。

　　微心愿点亮活动结束后，孟津区的青年干部为孩子们带来了丰富多彩的文化实践课堂，在问答互动、手工体验中深化孩子们对传统文化的认知，进一步增强其文化自信。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 申澳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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