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戏剧演员关美利被给予记功奖励
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 08:59
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　　昨日，记者获悉，我市人社部门决定对关美利给予记功奖励。

　　今年2月，洛阳豫剧院一级演员关美利荣获第33届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖，为洛阳文艺事业高质量发展作出显著成绩和贡献。为发挥奖项激励作用，激发文艺院团生机活力，根据《事业单位工作人员奖励规定》，经研究，市人社局决定对市文化广电和旅游局所属工作人员关美利个人进行记功。

　　关美利，洛阳人，13岁考入洛阳戏校，17岁进入洛阳豫剧团工作，作为马金凤先生的得意弟子，她已从事戏曲表演工作30年，多次荣获大奖。她现任市文联兼职副主席、市戏剧家协会副主席、洛阳豫剧院院长。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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