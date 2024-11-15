2025年河南省旅游演艺精品名录名单公示 我市一项目入选

日前，省文化和旅游厅公示了2025年河南省旅游演艺精品名录名单，我市的《寻迹洛神赋》入选。

日前，省文化和旅游厅公示了2025年河南省旅游演艺精品名录名单，我市的《寻迹洛神赋》入选。 （资料图片） 日前，省文化和旅游厅公示了2025年河南省旅游演艺精品名录名单，我市的《寻迹洛神赋》入选。 从风景游到体验游、文化游，近年来，沉浸式、强互动、新体验的旅游演艺，日益受到人们欢迎和市场青睐。据悉，经各地推荐、专家评议、复核审查等环节，全省共有6个旅游演艺项目入选2025年河南省旅游演艺精品名录。 沉浸式数字光影演艺《寻迹洛神赋》以“洛阳神韵”为精神符号，以河洛文化为创作蓝本，打破传统的剧场观演模式，综合运用AR、VR、裸眼3D、艺术空间造景、水景特效、多维感官设计等创意手法，以多媒体、声光电等高科技为展示手段，以沉浸式演出、互动表演等为体验方式，创造了国内首个展、演、秀融合的演艺形态，让观众沉浸式感受洛阳深厚的历史文化底蕴，打造独具洛阳特色的文旅体验。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)