2025年首期“走读洛城”思政课创新活动走进新安县

午后阳光灿烂，在硕大的树干上投下点点光斑，衬得皇封树熠熠生辉。近日，这棵挺立在新安县五头镇1400年的樱桃树下，站满了一张张写满求知欲的青春面庞。

思政课创新活动现场

午后阳光灿烂，在硕大的树干上投下点点光斑，衬得皇封树熠熠生辉。近日，这棵挺立在新安县五头镇1400年的樱桃树下，站满了一张张写满求知欲的青春面庞。

“它为什么叫皇封树？”“它现在一年能结多少斤樱桃？”“咱们日常怎么照料这棵千年古树？”青年学子们连连发问，五头镇党委书记杨光瑞一一解答。

这是2025年首期“走读洛城”思政课创新活动现场。来自河南科技大学农学院、园艺与植物保护学院的50余名学生首站走进五头镇，感受“小樱桃”为乡村赋能带来的“大变化”。

五头镇樱桃种植历史悠久，目前该镇樱桃种植面积超过4.3万亩，年产值超过11亿元，被誉为“樱桃之乡”。近年来，五头镇持续延长樱桃产业链，培育起洛阳樱桃谷市级沟域生态经济示范带，打造豫西地区知名的城市近郊乡村休闲旅游胜地。

五头镇一行，天兴生态园的智慧化樱桃种植让青年学子们不住赞叹，千年樱桃沟农文旅融合示范区内的樱桃邮局、樱桃田野餐厅等场景业态吸引着青年学子们打卡留念。

“原来一颗‘小樱桃’就能带火整个乡村！”该校农学院(牡丹学院)智慧农业专业学生吴俊亿说。

在相邻的磁涧镇，集餐饮住宿、文化艺术、旅游度假、果林种植等多元业态于一体的现代休闲农业综合生态庄园“时令花开·皂角原”令青年学子们眼前一亮。他们围在主理人周围，听建筑设计理念、运营打造情况，了解乡村游的广阔前景和市场。

此次活动最后一站来到南李村镇，青年学子们走进当地特色民宿和设施渔业养殖现场。黄土墙式的民宿建筑、养在大棚里的鱼、可以循环用水的鱼池，在青年学子们眼中都是新奇事儿。

“您是怎么想到在大棚里养鱼的呀？”“您现在的大棚里一年能产多少鱼？”“大棚里养鱼成本跟传统鱼塘相比怎样？”在一连串的发问中，青年学子们听到了该地返乡创业青年高浩振的故事，对乡村产业发展有了更加深刻的认识。

“乡村振兴需要我们青年的力量，未来，我也要投身广阔乡村，为家乡发展尽一份力。”该校园艺与植物保护学院学生赵梦涵说。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 巴丽 文/图)