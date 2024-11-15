洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

汉魏洛阳故城遗址博物馆参观提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 09:18
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　参观信息

　　汉魏洛阳故城遗址博物馆占地面积219亩

　　展厅面积约7000平方米

　　以汉魏时期历史文化为核心

　　荟萃1000余件精美文物

　　全方位展现汉魏洛阳作为丝绸之路的东方起点、魏晋南北朝时期世界最大都市的文明盛况

　　开放时间：

　　2025年6月5日起试运行(每周一例行闭馆)

　　每日9:00—17:00(16:30停止入场)

　　地址：河南省洛阳市瀍河区白马寺镇翟泉村(白马寺东侧)

　　停车：博物馆西侧设有馆内停车场

　　咨询电话：0379-65580010(9:00—17:00)

扫码了解该馆更多资讯，并可预约参观
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
        夏季高温环境会使血管扩张，同时排汗增多导致血容量减少，可能引起血压暂时性下降；但若休息不足或长时间处...
  • ·中年人听力下降怎么办？
  • ·连续20年日饮半斤白酒 男子肝脏硬化变形
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院中州院区眼科针灸挂牌成立
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌到龙门石窟调研并主持召开座谈会
  • 小浪底中心码头提升改造项目完工
  • 新高考“首考”将至 记者探营洛...
  • 汉魏洛阳故城遗址博物馆今起试运行
  • 汉魏洛阳故城遗址考古发掘大事记
  • 高考期间洛阳天气如何？市气象局...
  • 江凌、张玉杰分别带队调研检查新...
  • 洛阳拟取消V6路、便民3号专线两条...
  • 汉魏盛景入目来 ——写在汉魏洛阳...
  • 37℃以上！洛阳市气象台发布高温...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605