汉魏洛阳故城遗址博物馆参观提示

汉魏洛阳故城遗址博物馆占地面积219亩，展厅面积约7000平方米。
汉魏洛阳故城遗址博物馆占地面积219亩，展厅面积约7000平方米。
参观信息
汉魏洛阳故城遗址博物馆占地面积219亩
展厅面积约7000平方米
以汉魏时期历史文化为核心
荟萃1000余件精美文物
全方位展现汉魏洛阳作为丝绸之路的东方起点、魏晋南北朝时期世界最大都市的文明盛况
开放时间：
2025年6月5日起试运行(每周一例行闭馆)
每日9:00—17:00(16:30停止入场)
地址：河南省洛阳市瀍河区白马寺镇翟泉村(白马寺东侧)
停车：博物馆西侧设有馆内停车场
咨询电话：0379-65580010(9:00—17:00)
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