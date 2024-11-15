汉魏洛阳故城遗址博物馆参观提示

汉魏洛阳故城遗址博物馆占地面积219亩，展厅面积约7000平方米。 参观信息 汉魏洛阳故城遗址博物馆占地面积219亩 展厅面积约7000平方米 以汉魏时期历史文化为核心 荟萃1000余件精美文物 全方位展现汉魏洛阳作为丝绸之路的东方起点、魏晋南北朝时期世界最大都市的文明盛况 开放时间： 2025年6月5日起试运行(每周一例行闭馆) 每日9:00—17:00(16:30停止入场) 地址：河南省洛阳市瀍河区白马寺镇翟泉村(白马寺东侧) 停车：博物馆西侧设有馆内停车场 咨询电话：0379-65580010(9:00—17:00) 扫码了解该馆更多资讯，并可预约参观