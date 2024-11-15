从轴承“关节”看科技赋能

4日下午，洛轴集团新能源汽车轮毂智能生产车间内，随着机械手不停挥舞，AGV小车来去自如，热处理、车削、研磨、装配一气呵成，每过15秒，就有一套新能源汽车轮毂轴承成功“走”下生产线，即将在各个主流品牌车辆上“大显身手”。

核心提示

“我们坚持发展实业，从过去洋火、洋皂、洋铁等靠买进来，到现在成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国，这条路走对了。”5月19日下午，习近平总书记来到洛阳轴承集团股份有限公司考察。在走进企业智能工厂，了解各种类型轴承产品的性能和用途，察看智能生产线后，总书记同企业职工交流时这样说道。

在制造业高质量发展的光明大道上，从“造得出”到“造得精”、由“大”转“强”，每一步产业攀登都离不开科技赋能。

习近平总书记强调，现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。聚焦“两高四着力”，近年我市积极统筹技术改造和科技赋能，已实现全市191个项目获工信部设备更新专项支持，数量居全省第二，并依托入选国家制造业新型技术改造城市试点良机，奋力推动全市企业向高端化、智能化、绿色化发展挺进，加速以科技赋能引领产业升级。

洛阳轴研科技有限公司智能化生产线

一个标杆，创新突破挺起轴承工业脊梁

4日下午，洛轴集团新能源汽车轮毂智能生产车间内，随着机械手不停挥舞，AGV小车来去自如，热处理、车削、研磨、装配一气呵成，每过15秒，就有一套新能源汽车轮毂轴承成功“走”下生产线，即将在各个主流品牌车辆上“大显身手”。

从1954年在涧河边竖起第一根测标，到如今产品系列涵盖9大类型3万余种，“洛轴制造”高端轴承产值占比达70%。发展70余年来，以科技创新赋能智能制造，推动传统制造“老树发新枝”，成为洛轴集团跨越式发展的“关键一招”。

看行业布局，聚焦机器人轴承、盾构机轴承、铁路轴承、航空航天轴承等前沿研发，从内径6毫米的“袖珍款”到外径15米的“巨无霸”，从应用到国人骄傲的神舟系列、天舟系列飞船，再到“现身”中国天眼、世界巨眼等“大国重器”，“洛轴制造”填补多领域国内空白，挺起民族轴承工业脊梁。