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打造汉魏都城展示窗口 探索保护利用创新路径——访汉魏洛阳故城遗址博物馆馆长慕鹏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 08:43
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　　“汉魏洛阳故城是中华文明多元一体格局形成的重要见证，更是中国古代都城制度演变的关键坐标。”近日，汉魏洛阳故城遗址博物馆馆长慕鹏在接受记者专访时表示，该馆的根本宗旨是系统展示60余年考古成果，阐释1600余年汉魏洛阳故城历史，深化中华文明探源研究，打造中国早中期都城文化的国家级展示标杆。

　　慕鹏介绍，博物馆建设得到党中央、国务院高度重视，在国家发展改革委、财政部、国家文物局等部委支持下，项目作为国家“十四五”文化保护传承利用工程和深化中华文明探源工程重大项目，获2亿元中央专项资金。洛阳市委、市政府将其作为“五大都城遗址博物馆群”建设核心，组建市级专班，高起点推进。

　　“我们的目标明确，就是打造‘中国早中期都城文化研究展示中心’‘汉魏洛阳城考古科研与成果展示中心’‘汉魏洛阳城档案信息和世界文化遗产监测中心’。”慕鹏表示，该馆也是我市“五大都城遗址博物馆群”建设的核心内容和关键环节，将系统展示汉魏洛阳故城60余年考古发掘成果和1600余年历史，与汉魏洛阳故城国家考古遗址公园相辅相成，成为“五大都城遗址博物馆群”的标杆典范，同时还将进一步与白马寺文化旅游片区有机融合，建成古都洛阳新的文化地标。

　　作为我市博物馆改革试点，该馆率先探索“博物馆+公司”运营模式。“通过专业分工、优势互补，实现文物保护与文旅消费良性互动与双赢。”慕鹏介绍，博物馆在规划阶段即统筹后期运营需求，优化空间与配套设施，运营团队提前介入，整合方案，丰富沉浸式业态，构建高品质消费场景，联动白马寺片区打造新型文旅目的地。

　　谈及未来，慕鹏表示：“我们将努力讲好汉魏洛阳故事，让沉睡千年的故都焕发新光彩，实现文化遗产‘活’起来。这不仅为公众打开了解汉魏历史文明的重要窗口，也为洛阳建设‘国际文化旅游名城’提供创新实践范例。”（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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