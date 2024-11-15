发挥人大职能优势 助推民生问题有效解决

昨日，市人大常委会主任李保国带队到洛宁县，就S315洛宁县与三门峡市卢氏县衔接路段建设，以及故县水库饮用水源保护情况进行调研。

昨日，市人大常委会主任李保国带队到洛宁县，就S315洛宁县与三门峡市卢氏县衔接路段建设，以及故县水库饮用水源保护情况进行调研。

此次调研深入贯彻落实习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，聚焦人民群众急难愁盼问题，为着力改善民生、加强社会治理贡献人大力量。

在调研省道建设工作中，李保国现场察看建设进度，了解规划路线，针对在建、未建路段，详细询问实际困难和后续计划。李保国强调，省道建设对于加强区域互联互通、促进经济社会发展至关重要。相关部门要提高思想认识，扛牢责任担当，加强跨区域、跨部门统筹协调，不断优化建设施工方案，全力保证项目高质量建设。要倒排工期、挂图作战，在确保工程质量和安全的前提下，加快建设进度，争取早日通车，让省道及早成为带动地方发展的“致富路”。

针对故县水库饮用水源保护情况，李保国以“四不两直”方式深入水库周边仔细察看水质状况。他指出，饮用水安全问题直接关系到广大人民群众身体健康，保障饮用水安全，是维护公众健康的重要基础。相关责任单位要时刻保持警惕，加强日常监管，建立健全长效机制，及时发现并消除各类污染隐患，确保人民群众喝上“放心水”。

此次调研是市人大常委会助力基础设施建设和生态环境保护的重要举措。下一步，市人大常委会将充分发挥好职能优势，持续跟进省道修建和故县水库饮用水源保护工作，适时听取汇报并采取满意度测评等方法，监督推动相关部门切实履职尽责，推动各项问题有效解决，助力区域经济社会高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)