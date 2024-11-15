守护千年都城遗址 活化历史见证文明——访中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城考古队队长刘涛

“汉魏洛阳故城，自西周始建至唐初废弃，作为都城600年，其城市格局宏大、文化遗存丰富，是中国古代都城发展史的重要实物标尺，更是研究中华文明多元一体格局形成与早期发展的关键‘地书’。”在汉魏洛阳故城遗址博物馆开馆之际，中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城考古队队长刘涛在接受记者专访时表示，这座博物馆的建成开放，标志着对60余年系统考古发掘成果的科学整合与面向公众的深度阐释进入新阶段。

“汉魏洛阳故城，自西周始建至唐初废弃，作为都城600年，其城市格局宏大、文化遗存丰富，是中国古代都城发展史的重要实物标尺，更是研究中华文明多元一体格局形成与早期发展的关键‘地书’。”在汉魏洛阳故城遗址博物馆开馆之际，中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城考古队队长刘涛在接受记者专访时表示，这座博物馆的建成开放，标志着对60余年系统考古发掘成果的科学整合与面向公众的深度阐释进入新阶段。

刘涛介绍，自20世纪60年代起，中国社会科学院考古研究所持续在此开展科学发掘与研究，积累了海量实物资料与科研成果。“博物馆开馆的意义，首先在于为这些珍贵的考古发现提供了一个永久性、系统性的‘家’。”他指出，博物馆内设的考古研究中心和精细化实验室，将极大提升对出土文物的保护、修复与研究能力，特别是对脆弱土遗址(如大型建筑基址、道路遗迹)信息的提取与保存至关重要。

刘涛认为，博物馆系统展陈的考古成果，是对60余年田野工作的权威总结与生动解读。“中国早中期都城文化研究展示中心”“汉魏洛阳城考古科研与成果展示中心”“汉魏洛阳城档案信息和世界文化遗产监测中心”的建立，将使分散的研究力量得以整合，促进多学科交叉融合，推动汉魏洛阳故城乃至中国古代都城制度研究的深化。

“汉魏洛阳故城遗址博物馆的开放，不仅是对过去60余年考古工作的致敬，也是面向未来的新起点，将极大地促进考古成果的社会共享，加深公众对中华文明悠久历史和灿烂成就的理解与认同，为探索大遗址保护利用‘洛阳模式’、深化中华文明探源工程、服务洛阳国际文化旅游名城建设，提供坚实的学术支撑与实践路径。”刘涛说。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）