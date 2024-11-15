汉魏洛阳故城遗址考古发掘大事记

20世纪20年代，汉魏洛阳故城遗址内金村大墓遭大规模盗掘。

> 20世纪20年代，汉魏洛阳故城遗址内金村大墓遭大规模盗掘。

> 1923年和1924年，我国考古学家马衡等人到洛阳考察，探访汉魏石经，确认太学遗址。

> 1931年，汉魏洛阳故城遗址南郊发现西晋辟雍碑。

> 1954年6月，我国考古学家阎文儒踏查汉魏洛阳故城遗址，绘制第一幅汉魏洛阳故城实地测量图。

> 1958年，中国社会科学院地理研究所黄盛璋在汉魏洛阳故城遗址区域调查，发现刑徒墓砖。

> 1961年，国务院公布汉魏洛阳故城遗址为第一批全国重点文物保护单位。

> 1962年，中国科学院考古研究所开始对汉魏洛阳故城遗址进行科学系统的考古发掘和研究工作。

> 20世纪60年代，对汉魏洛阳故城遗址范围进行大规模勘探，并抢救发掘了北魏官府建筑遗址、西大郊东汉刑徒墓地、宫城圆形(“凌云台”)等重要遗址。

> 20世纪70年代，对地面可见的大型夯土台基建筑进行了发掘，包括南郊的灵台、辟雍、明堂，以及太学等礼制建筑遗址和城内永宁寺塔基遗址。

> 20世纪80年代至90年代，对北魏洛阳故城外郭城进行了系统的考古工作，并对北魏内城墙垣、外郭城墙垣、道路和水系，金墉城墙垣等进行了勘探发掘。

> 2000年前后，汉魏洛阳故城遗址的考古工作以明确宫城区形制布局和时代演变为学术目标，启动考古发掘工作。

> 2001年至2002年，对北魏宫城阊阖门遗址进行发掘，证明该门址与双阙均为曹魏始筑，北魏重修沿用，这是曹魏已形成单一宫城形制的重要依据。

> 2006年，《洛阳市汉魏故城保护条例》出台，为汉魏洛阳故城遗址的保护提供了法规依据。

> 2008年11月至2009年1月，发掘铜驼街遗址，确认了该宫城居北居中、宫前具有轴线大街的格局，也是对后世影响深远的一种崭新宫城形制。

> 2008年至2011年，继阊阖门之后，又发掘止车门遗址、端门遗址、宫城西南角遗址。

> 2010年，汉魏洛阳故城遗址入选国家考古遗址公园立项名单。

> 2011年至2017年，相继发掘北魏宫城太极殿遗址、太极殿东堂遗址、太极殿宫院西南角遗址、太极殿宫院东北角遗址，它们位置居中显赫，布局中轴对称，显示了居中、居高、居上、居伟的建设思想。

> 2014年，“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”被列入《世界遗产名录》，汉魏洛阳故城遗址是中国境内22处遗产点之一。

> 2016年5月，汉魏洛阳故城太极殿遗址入选“2015年度全国十大考古新发现”。

> 2018年，汉魏洛阳故城国家考古遗址公园建设项目内城西城墙(南段)的保护展示工程完工。

> 2021年，汉魏洛阳故城遗址入选中国“百年百大考古发现”。

> 2021年至2022年，发掘显阳殿遗址以及以永巷为中心的显阳殿周边附属建筑遗址区，进一步深化了对汉魏洛阳故城宫城“前朝后寝”形制布局的认识。

> 2022年年初，汉魏洛阳故城遗址博物馆正式立项建设，遗址考古发掘和文化遗产保护自此翻开新篇章。

> 2022年，发掘千秋门遗址，清理出的魏晋时期三条水道遗迹，其规模巨大、工艺考究，在汉魏洛阳故城遗址的发掘历史上尚属首次发现。

> 2022年至今，在白马寺附近区域持续开展考古工作，北魏洛阳故城的里坊路网结构被首次确认。

> 2023年，汉魏洛阳故城遗址博物馆全面开工建设，馆徽征集活动同步启动。

> 2024年1月，汉魏洛阳故城遗址博物馆主体封顶。

> 2025年6月5日，汉魏洛阳故城遗址博物馆试开馆。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 整理）