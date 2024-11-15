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完善就业优先政策 促进高质量充分就业 ——访市人社局党组书记、局长买允健
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 08:35
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　　“习近平总书记在河南考察时指出，要着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，以高质量发展的确定性应对各种不确定性。总书记的讲话让我们倍感振奋、备受鼓舞，也为我们做好就业工作指明了方向。”近日，市人社局党组书记、局长买允健在接受洛报融媒记者专访时表示，就业是民生之本，全市人社系统将牢记习近平总书记殷殷嘱托，聚焦“两高四着力”，以构建就业友好型发展方式为牵引，大力实施就业优先战略，完善就业支持体系，进一步提升就业服务水平，全力以赴促进高质量充分就业。

　　释放政策红利扩大就业。研究出台《洛阳市促进高质量就业创业行动方案》，延续实施阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策，用足用好稳岗返还、专项贷款、就业补贴等政策工具，预计全年减征失业、工伤保险费3.7亿元，发放稳岗返还资金1亿元，最大程度释放政策效能，促进就业扩容提质。

　　支持创新创业带动就业。持续完善创业指导、创业培训、创业贷款、创业孵化、创业服务“五位一体”创业扶持体系，强力推进“个人创业一件事”，全年举办创业指导活动100场次；开展创业培训1万人以上；创业孵化基地在孵企业稳定保持在1000家以上，持续带动就业1.5万人以上，最大限度激活创业带动引擎，释放就业倍增效应。

　　强化重点帮扶促进就业。聚焦高校毕业生等青年群体，研究出台《关于促进高校毕业生留洛高质量就业创业的若干措施》，统筹实施“三支一扶”、特岗教师等基层服务项目，确保高校毕业生就业去向落实率在90%以上。坚持农民工外出就业和就地就近就业并重，健全劳务协作机制，稳定农村劳动力转移就业规模。聚焦大龄、残疾、较长时间失业等困难群体，健全动态管理机制，提升就业援助精准性，确保零就业家庭至少1人就业，切实兜牢民生底线。

　　完善服务体系支撑就业。推进劳动力要素市场化配置改革，实施就业服务提质工程，推广直播带岗和AI技术，建强市级人力资源服务产业园，巩固提升市人力资源市场建设成效，构建零工市场服务体系，全年建成市级综合性零工市场1个、县区专业性零工市场4个、零工驿站169个、“家门口”就业服务站27个，打造“15分钟就业服务圈”，增强公共就业服务的便捷性和可及性。(洛报融媒记者 谢娜娜 通讯员 郭志杰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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