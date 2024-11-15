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践行嘱托担使命 融合赋能启新程 全力以赴把总书记殷殷嘱托转化为湖城崛起澎湃动能 ——访嵩县县委书记辛俊峰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 08:30
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嵩县陆浑湖与远山相映，构成一幅美丽的山水画卷 （资料图片） 

　　山水秀美，湖光潋滟！仲夏时节，环陆浑湖天高水阔，海角湾旅拍基地、湖城茂商圈人气旺。当地精心打造的一批“有感觉、想打卡、愿传播”的新消费场景，在推动“流量”变“留量”中，助力“山城”加速向“湖城”蝶变。

　　“习近平总书记到河南考察，让我们倍感振奋、备受鼓舞、倍增信心。”日前，嵩县县委书记辛俊峰在接受洛报融媒记者专访时表示，嵩县将把学习好、宣传好、贯彻好习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神作为首要政治任务抓紧抓实，聚焦“两高四着力”、市委“三项重点工作”，坚定信心、苦干实干，全力以赴把总书记殷殷嘱托转化为湖城崛起澎湃动能。

　　抢抓风口产业机遇，加快构建现代化产业体系。坚持“以药为先，推动科创再造”，提升中原药谷科创园能级，推动生物医药重点项目建设蹄疾步稳，着力打造中原药谷·康养胜地。坚持“以矿为基，推动财税再造”，推动金钼氟钾新材料产业高端化、智能化、绿色化升级。

　　提质文旅融合发展，推动文化繁荣兴盛。坚持“以旅为优，推动业态再造”，实施文化繁荣兴盛十大重点工程，充分挖掘伊尹文化、二程文化、中医药文化内涵，抓好历史文化遗产保护传承利用，加速提升环陆浑湖文旅新业态，引领全县新文旅产业弯道超车、跨越发展。

　　做强农业特色产业，推进乡村全面振兴。坚持“以增加群众收入论英雄”鲜明导向，厚植工业化理念和产业链思维发展农业特色产业，加快建成嵩县中药材良种繁育基地，力争种植规模稳居全省第一。推广“托牛所”、做强牛服务、做大牛交易，稳定牛羊饲养量，拉长产业链条。深化“人人持证、技能洛阳”建设，让更多群众实现技能就业、持证增收。以环陆浑湖宜居宜业和美乡村先导区建设为抓手，健全群众参与机制、深化农村改革、分批分类实施，以产业为纽带片区化组团式推进全域乡村振兴。

　　强化社会治理能力，实现基层高效能治理。聚焦党建引领基层高效能治理，完善“党建+网格+大数据”模式，突出抓好新兴领域党建、乡(邻)里中心活化运营、社区社会组织培育孵化，抓好风险隐患排查整治，完善服务群众、“联学联建”等共建共治共享机制，用心用情用力解决好群众急难愁盼，不断实现人民对美好生活的向往。

　　从严抓实学习教育，锻造新时代高素质干部铁军。从严从实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，扎实开展转作风促工作专项行动，持续深化“队伍再造”，推动党员干部在生态保护最前沿、乡村振兴主战场、产业升级攻坚处践行“四敢”要求，确保总书记重要讲话精神和中央决策部署在陆浑湖畔落地生根、开花结果。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李德宝 王博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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