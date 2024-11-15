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汉魏洛阳故城遗址博物馆今起试运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.05 08:30
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博物馆外观

　　“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”北宋史学家司马光九百多年前行经汉魏洛阳故城时，留下这句穿透历史的感慨。如今，这句诗被赋予了新的时代内涵。

　　今日，汉魏洛阳故城遗址博物馆启动试运行。作为我市“五大都城遗址博物馆群”的重要组成部分、国家“十四五”文化保护传承利用工程项目和深化中华文明探源工程重大项目、国家发改委2023年重点建设项目，该馆将系统展示汉魏洛阳故城60多年来的重要考古发掘研究成果，立体呈现这座中国历史上建都时间最长的都城所蕴含的非凡历史、科学与艺术价值。

　　打造微缩汉魏都城 重现“建中立极”空间秩序

　　汉魏洛阳故城遗址博物馆位于瀍河区白马寺镇翟泉村，占地面积219亩，总建筑面积2.9万平方米，2022年年初立项，2023年全面开工建设。

　　从画第一张图纸开始，博物馆设计团队就面临一个核心命题：如何用当代建筑语言诠释汉魏气象？“建筑传承‘中’‘和’思想，承袭汉魏都城‘建中立极’形制。”项目总设计师、东南大学建筑设计研究院总建筑师、江苏省设计大师高庆辉这样阐释设计理念。

　　从博物馆正南门步入馆区，沿着88米长的拱桥形道路前行，一座以沙黄色为主调、筑于高台之上、气势雄伟的“宫殿”在视野中逐渐清晰。这座“宫殿”就是博物馆主体建筑，初见此景，不少人会联想到古代官员“上朝”的庄重仪式感。

　　细观这座“宫殿”，不少建筑细节别具深意。宽敞的边廊不仅是游客通道，也呼应了汉魏宫殿经典的庑殿形态。由镂空陶砖构成的幕墙上，点缀着许多透明玻璃砖，阳光穿过其间，在地上投下斑驳陆离的光影，既增添了立面的通透感与灵动性，也彰显出古今交融、时空叠合的独特建筑美学。

　　“诞生于汉魏洛阳故城的太极殿，是中国历史上第一座‘建中立极’的宫城正殿，博物馆主体建筑，正是对太极殿的现代转译和致敬。”高庆辉说。

　　实际上，整个馆区的空间布局也蕴含着汉魏都城的规划理念——鸟瞰汉魏洛阳故城遗址博物馆就像一座微缩的汉魏都城，从南至北，博物馆正门、汉阙广场、候车廊、拱桥、博物馆展厅等核心要素沿一条纵贯馆区的中轴线直线排列。

　　这条清晰有力的当代轴线，精准呼应了汉魏洛阳故城太极殿、阊阖门、铜驼街、永桥、四通市、圜丘那条跨越千年的历史中轴线，让“建中立极”的空间秩序在当代建筑群中得以重现。

　　“中”“合”“同”三大展厅 全方位展示汉魏时期历史文化面貌

　　汉魏洛阳故城承载着1600年的历史画卷。其始建于西周，东周、东汉、曹魏、西晋、北魏相继在此建都，作为都城的时间长达600年。

　　这里见证了中国古代众多重大历史事件：从成康之治、光武中兴，到曹丕代汉、孝文帝改革。其承载的历史风云生动体现了中华文明多元一体、延续发展的格局，也为隋唐盛世奠定了坚实基础。

　　在展陈方面，“天中国史——汉魏洛阳故城遗址博物馆基本陈列”突破传统博物馆以时间为轴的叙事方式，以“总—分—总”的思路设置了“中”“合”“同”三大主题展厅，从都城制度、民族融合、世界影响等多个角度，以1000余件精美文物，全方位展示汉魏时期的历史文化面貌。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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