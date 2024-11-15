汉魏盛景入目来 ——写在汉魏洛阳故城遗址博物馆试开放之际

今天，全景展现汉魏文明的国家级博物馆——汉魏洛阳故城遗址博物馆面向公众免费试开放。观众可预约参观，与国宝来一场亲密接触，在与千年文化瑰宝对话中“看见”汉魏盛景。

汉魏洛阳故城遗址博物馆 洛报融媒记者 张光辉 摄

历史曾在这里驻足凝眸，古都曾在这里鼎立天下。

今天，全景展现汉魏文明的国家级博物馆——汉魏洛阳故城遗址博物馆面向公众免费试开放。观众可预约参观，与国宝来一场亲密接触，在与千年文化瑰宝对话中“看见”汉魏盛景。

“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。”习近平总书记在河南考察时的殷殷嘱托犹在耳边。总书记在白马寺慢步细看，关切寺院文物保护；在龙门石窟抚今追昔，与现场的文物保护工作者亲切交流，鼓励小朋友“多到实地去寻溯中华文明”……殷殷期望，谆谆嘱托，激励我们把凝结着中华民族传统文化的文化遗产保护好、传承好、利用好，“让历史说话，让文物说话”，增强文化自信。

如果说中华五千年文明是一部通史，那么汉魏就是其中璀璨至极的篇章。汉魏洛阳故城，是东汉、曹魏、西晋、北魏等时期的都城，其上承周汉文明，下启隋唐盛世，这里曾是世界上最大的城市，比东罗马的首都君士坦丁堡还大数倍，中西文化在这里碰撞，中原和北方民族在这里融合，“建中立极”单一宫城形制在这里开启，一张“蔡侯纸”在这里加速中华文明的演进……从建安七子到竹林七贤，从“洛阳纸贵”到“汉魏文章半洛阳”，从佛教东传到衣冠南渡，从光武中兴到孝文帝改革，从三国鼎立到南北朝对峙，数不清的汉魏故事形塑着中华文明的特质，道不尽的汉魏诗篇建构着中华儿女的精神世界，难怪后世的司马光到这里发出千年一叹：“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”

知其所来，识其所在，明其将往。中华优秀传统文化源远流长、博大精深，代表着中华民族独特的精神标识，是中华民族生生不息发展壮大的丰厚滋养。保护好、传承好、传播好汉魏洛阳故城遗址，把那些“独特的精神标识”挖掘出来、展示出来，再现汉魏盛景，一日读懂千年，从中汲取丰厚的精神文化滋养，必将激荡爱国情怀、激发文化自信，激励我们从历史走向未来。

汉魏盛景，在保护传承中再现。自1962年起，考古学家们对汉魏洛阳故城遗址展开系统发掘，出土了约2万件(套)珍贵文物。近年来，我市在全国率先打造国家大遗址保护3.0版本，随着汉魏洛阳故城国家考古遗址公园建成开放，宫城格局基本显现。作为新的文化地标，汉魏洛阳故城遗址博物馆设有“中”“和”“同”三大展厅，全方位展示汉魏时期历史文化面貌，集中展示了出土文物和保护成果，不少“重量级国宝”是首次与观众见面。熹平石经石上传奇，承载儒家千年智慧；东罗马拜占庭金币，记录丝路传奇；永宁寺佛头永恒微笑，穿越时空诉说哲理……走进博物馆，人们拨开历史的迷雾，探寻那段传奇的过往，深深感受到那份一眼千年的独特魅力。

汉魏盛景，在创新叙事中闪亮。“进馆参观像上朝！”网友兴奋地分享了探馆感受。该博物馆创新文化遗产叙事方式，变“欣赏珍宝”为“讲好故事”，借助先进科技再现历史场景，用现代口吻表达自我，让观众沉浸式体验汉魏文化的多元与包容，在“讲故事”中重塑博物馆。近年来，让文物说话，让历史说话，一幅融通传统与时尚的新文旅画卷正在河洛大地铺展。当“博物馆奇妙夜”精彩上演，夜探古墓让全国玩家“兴奋得跳了起来”；当应天门实景演艺《唐宫乐宴》再现大唐盛景，游客仿佛穿越时空；当洛邑古城成“汉服必打卡地”，景区“三步一个公主、五步一个贵妃”，沉睡千年的文化遗产就变成可触摸、可打卡、可传播的文化盛宴，大大增强了文化自信。

守正创新焕异彩，汉魏盛景入目来。十三朝古都，在厚重的历史上轻盈地生活，从过去中找到未来！

“不忘本来才能开辟未来，善于继承才能更好创新。”当下，洛阳正在打造“1+3”高品质古都文化体验区，有序推进五大都城遗址博物馆群建设，让洛阳的文化资源优势转化为发展优势。我们要进一步把文化遗产保护好、展示好、利用好，特别是瞄准年轻群体，拿出更好的创意，注重沉浸式体验，用现代的方式讲好古老的故事，让文化遗产成为爆款的“流量入口”，让观众在享受故事中增学识、强自信。

千年风华，汉魏具象；赓续传奇，时代新章。欢迎来这里“穿越时空”，寻溯不朽的中华文明！(洛 平)