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曝光！洛阳市5家机构违规组织学科类培训
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2025.06.04 23:07
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　　“洛阳市教育局”微信公众号今日发布消息称，为持续巩固“双减”成果，进一步规范校外培训行为，现将涧西区南昌路锦茂大厦个别机构或个人无视国家“双减”政策违规组织学科类培训的5起典型案例予以曝光。

　　1.锦茂大厦8楼801室金喇叭口才杨某某，以少儿口才主持培训名义，无证无照违规开展学科培训；807室无名机构王某某，无证无照违规开展学科培训。

　　2.锦茂大厦9楼905、906室；911、912室两家无名机构，无证无照违规开展学科培训，且911、912室被分割成多处一对一教室，空间狭小，且无消防器材、无逃生通道，存在消防安全隐患。

　　3.锦茂大厦15楼1504室无名机构朱某，无证无照违规开展学科培训。

　　依据《中华人民共和国民办教育促进法》《校外培训行政处罚暂行办法》，涧西区教育局已约谈机构负责人，立即叫停上述违规行为，并责令退还相关费用、主动拆除教学设施设备、妥善处理后续问题，并将相关机构列入重点名单，持续进行追踪检查，防止其再次出现违规培训行为。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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