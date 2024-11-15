排名出炉！洛阳市乒协会员联赛落幕

洛报融媒记者4日获悉，洛阳市乒协2025年会员联赛单打排名赛近日结束，两个组别前五名出炉。

洛报融媒记者4日获悉，洛阳市乒协2025年会员联赛单打排名赛近日结束，两个组别前五名出炉。

洛阳市乒协会员联赛自2013年起举办，是洛阳市乒乓球协会精心打造的传统赛事，每年举办两次，分别为一次单打排名赛和一次团体赛，迄今已成功举办13年。该项赛事为广大协会会员提供一个切磋技艺、沟通交流的平台。

本次比赛由洛阳市乒乓球协会主办，洛阳市乒协和孟津区平乐镇中心小学承办，共有66名会员参赛，分为靑壮组和长青组两个组别。

近年来，由于“洛阳球王”乒乓球争霸赛、会员联赛等赛事活动蓬勃开展，极大促进了乒乓运动的发展和竞技水平的提高，也让本次比赛争夺的较为激烈，多个场次都打到了决胜局，进入淘汰赛后更是场场硬仗，令观众不时鼓掌叫好，大呼过瘾。

经过一天298场比赛的激烈比拼，本次会员联赛单打排名赛结果产生：

青壮组：孙浩骞拔得头筹，赵菁位居第二，安家奇获得第三名，张亚周、王雅飞分获第四、第五名。

长青组：第一名获得者王靖，第二名为刘原，杨玉民获得第三名，胡文琪获得第四名，刘成武，余军峰，谭卫国，李卫东并列第五名。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 景耀文 文/图)