新高考“首考”将至 记者探营洛阳考点和重点高中

河南省2025年普通高校招生统一考试将于6月7日至9日进行，这是我省高考综合改革后的首次考试。

河南省2025年普通高校招生统一考试将于6月7日至9日进行，这是我省高考综合改革后的首次考试。

新高考首考，牵动着广大考生和家长的心，社会各界广泛关注。考生选择科目不同，各考点如何组织考试？智能化监考是否新添了“高科技”？老师们又有哪些应考锦囊？……洛报融媒记者提前深入今年高考考点和重点高中进行了调查走访。

考务组织：“无声入场”升级，考生三天不换考场

“今年我省继续实行‘无声入场’，我们对安检门、考场技术防控手段等进行了升级。”洛三高有关负责人表示，按照全市统一部署，每个考场新增加了“加强版”全频段信号屏蔽器，而且实现了考场附近走廊、厕所的全覆盖。

据悉，洛阳市今年共设置44个考点、2018个考场，目前各高考考点已基本准备就绪。走进洛一高、理工附中、科大附中等学校，教学楼电子屏、走廊、教室多处可见励志标语和高考倒计时，“备考信息墙”上张贴了考生的目标大学、高校分布图等，展现了学生的自我定位和提升计划。

“6日15时30分至17时30分，考生将进行入场模拟演练，确认考场位置，熟悉安检流程，确保入场着装和携带物品符合要求。”洛阳市教育局有关负责人表示，考生须主动接受智能安检门检查和“无声入场”检查，在考场进行指纹比对、人脸比对、拍照身份验证，全市44个考点高清摄像头已实现2018个考场100%全覆盖。

与往年不同的是，新高考采取“3+1+2”的模式，为考生提供了多种组合选择，也为考试组织带来了挑战。

“今年的考生编场创新实行了‘卷动人不动’的模式。”洛阳市教育考试中心有关负责人表示，同一个考场内考试科目相同，考生在固定考场和座位完成所有考试，试卷由监考人员轮换送达，避免考生因转场错过考试时间。

值得提醒的是，连续参加上午或下午两科考试的考生，第一科考试结束后，不得离开考点，可在考点指定区域休息候考，第二科考试入场时须重新接受身份验证和金属探测器安检后，方可进入考场。