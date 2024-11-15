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江凌、张玉杰分别带队调研检查新高考首考准备工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.04 23:06
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江凌、张玉杰分别带队调研检查新高考首考准备工作
严谨细致做好各项准备工作
确保新高考首考平稳安全顺利

　　4日，市委书记江凌、市长张玉杰分别带队深入中心城区部分考点，调研检查新高考首考准备工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和关于高考改革的重要指示批示精神，严谨细致做好各项准备工作，确保新高考首考平稳安全顺利，让家长安心、考生满意、社会放心。

　　2025年普通高考将于6月7日至9日举行，我市共设置44个考点、2018个考场，目前各高考考点已基本准备就绪。

　　江凌先后到河南科技大学附属高级中学、市第二高级中学考点，走进考务办公室、试卷保管室、视频监控室等场所，详细了解考务组织、试卷保管、考场准备及就餐休息等服务保障情况。他指出，今年是我省高考综合改革后的首次考试，这既是对广大考生的大考，也是对组织能力的大考，牵动着社会各界特别是广大考生和家长的心。要准确把握高考工作面临的新形势新任务新挑战，精心组织安排，强化协调保障，凝聚工作合力，确保新高考顺利圆满。要落实落细考务各项要求，把可能发生的问题和情况估计得更加充分一些，真正把好每一个环节、做好每一处细节，确保全过程、各环节万无一失。要坚持以考生为本，强化人文关怀，细致做好交通疏导、食品安全、防暑降温等工作，切实营造良好的考试环境，保障考生发挥最佳水平、考出最好成绩。要严肃考场纪律，全链条落实试卷运送、保管、分发等组考各项要求，确保实现公平高考、平安高考。

　　张玉杰先后到市第三高级中学、市第五高级中学、市第十一高级中学考点，检查考场布置、考务组织、设施调试等情况，强调要坚持底线思维，盯紧考试全流程、各环节，落细考务要求，健全应急预案，确保工作全覆盖、无死角。他要求相关部门树牢服务意识，合力做好交通秩序维护、噪音治理、食品安全等工作，加强防暑降温、心理辅导等志愿服务，全力以赴为高考保驾护航。

　　调研中，江凌、张玉杰还察看了校园建设提升、教育教学改革等情况，叮嘱各学校要以新高考落地为契机，持续深化教育综合改革，更好满足学生学习生活需要，努力办好人民满意的教育。

　　王军、徐超文等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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