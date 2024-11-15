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轻微违法不处罚！洛阳交警出台五项高考“爱心助考”措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2025.06.04 19:05
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　　今日，“洛阳交警”官微发布消息称，2025年普通高等学校招生全国统一考试将于6月7日至9日举行，洛阳交警出台五项“爱心助考”措施，确保高考顺利举行。具体内容如下：

　　2025年普通高等学校招生全国统一考试将于6月7日至9日举行，此次高考我市共计5.9万余名考生参加考试。洛阳交警将全警动员，科学部署，做到交通安保管控到位、措施到位、服务到位，努力为高考创造安全畅通的道路交通环境，确保高考顺利举行。

　　洛阳交警五项“爱心助考”措施

　　加强秩序整治

　　为做好考试期间交通保障，加强考场周边道路的指挥疏导，严查考点周边机动车加塞抢行、乱停乱放、超速、违法超车、面包车超员、客车超速、货车违法载人等交通违法;加强机动车乱鸣喇叭的禁鸣管理，对于交通噪声影响较大的区域提前设置高噪声车辆绕行方案并引导绕行。紧盯午后和夜间凌晨，加强在商圈、酒吧、城郊结合部等重点路段警力部署，强化货运车辆、危险品运输车辆、油罐车、渣土车和工程运输车交通管控，持续保持高压态势严厉打击“飙车炸街”违法犯罪，为考生创造宁静有序的夜间休息、考试环境。

　　做好援助服务

　　建立高考“绿色通道”，对爱心送考、接送考生和运送高考试卷持有专用通行证的车辆给予重点疏导保通，保障及时到达考点；依托铁骑警力设立护考小分队，加强考场周边主要路口和重点路段的巡逻，为遇有交通拥堵、发生交通事故以及忘带身份证、准考证的考生提供紧急援助服务，全力保障考生安全及时应考；在各考点设立服务站，准备一些急救物品等服务用品，给考生及家长提供力所能及的帮助。

　　轻微违法不处罚

　　做好考务、送考车辆和涉及考生的交通事故接处警工作，做到迅速出警、快速处理，必要时帮助联系车辆转送考生；对考务车辆和“爱心送考”车辆有轻微交通违法行为的，予以教育放行，不再现场处罚、扣车；对遇考生或其亲属、老师求助的，将最大限度及时给予帮助，特殊紧急情况下，可安排警车护送。

　　提前安排部署

　　各辖区大队结合今年高考期间道路交通规律和形势特点，积极与属地教育等部门沟通对接，仔细核对、确认考生人数、考场数量和考点分布情况，并充分运用大数据平台和信息化手段，全面分析辖区交通流量、交通违法和交通事故特点，研判高考道路交通安全形势，根据研判结果实施“一考点一方案”、“一路段一预案、一区域一对策”。

　　加强宣传引导

　　提倡广大市民朋友绿色出行，减少高考期间机动车对正在考试考生的影响。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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