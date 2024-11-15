洛阳发布中高考期间食品安全温馨提示

2025年高考中考在即，今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，日前该局开展了高考中考期间食品安全专项检查，切实保障广大考生饮食安全。与此同时，该局发布相关提醒，请广大家长、考生、餐饮服务单位注意食品安全。

2025年高考中考在即，今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，日前该局开展了高考中考期间食品安全专项检查，切实保障广大考生饮食安全。与此同时，该局发布相关提醒，请广大家长、考生、餐饮服务单位注意食品安全。

主体责任要落实。餐饮服务单位应遵守食品安全各项规定，诚实守信、依法经营，严格落实食品安全主体责任，严把从业人员管理关、原辅材料购进质量安全关、食品加工制作关、餐饮具清洗消毒关、环境卫生控制关等环节，及时排查和控制食品安全风险隐患。学校要严格落实校长负责制，强化对学校食堂、校外供餐单位的食品安全管理，消除潜在的食品安全风险隐患。网络餐饮服务第三方平台及其分支机构、自建网站餐饮服务提供者，要力促网络餐饮服务线上线下同标同质，加强送餐人员健康及卫生管理。

外出就餐要留心。外出就餐时要选择证照齐全、环境整洁的餐饮服务单位，应尽量选择品牌连锁、具备“明厨亮灶”条件的餐厅，做到“四看四不吃”：一看证照是否齐全，二看环境是否卫生，三看餐具是否洁净，四看饭菜感官是否正常；一不吃生食海产品或水产品，二不吃冷荤凉菜，三不吃不熟悉、不新鲜或有异常的菜品，四不吃无《食品小摊点备案卡》的食品摊贩经营的食品。就餐后，应索要发票等消费凭证。

网络订餐应谨慎。网络订餐时应尽量选择“距离近、证照全、口碑好”的入网餐饮单位订餐，尽量缩短食品运送时间。送达后要认真检查包装、封签是否完好，食物是否新鲜，并在标签注明时间内食用，勿长时间存放。尽量不要订购凉菜、生食品种(如生鱼片、沙拉、寿司)、冷加工糕点(如含奶油裱花蛋糕)等高风险食品。

家庭用餐要细心。家庭采购食材时，应尽量选择商场、超市等正规渠道，在家用餐时提倡“现买、现做、现吃”，注意“五不购买”：不购买腐败变质或过期食品，不购买野生蘑菇、生鲜黄花菜、发芽发青土豆、不易分辨的野菜等高风险食材，不购买国家明令禁止的畜禽和水产品，不购买来历不明的食品，不购买街头无证摊贩加工制作的食品。制作食物前应确认食材新鲜、无变质，食品原料要清洗干净，存放食品注意生熟分开、荤素分开，烹饪食品应烧熟煮透。食用时令瓜果要充分浸泡、洗净，以去除农药残留，最好去皮后再食用。尽量少喝冷饮，少吃豆制品、乳制品等易引起胃肠不适的食品。慎用高风险食品，如凉菜、外购卤菜、冷食等。冰箱保存的食品食用时一定要重新加热后再食用，尽量不食用隔夜饭菜。家长送餐，请尽量缩短送餐时间，并提醒考生尽快食用。

科学饮食记心间。考生要注意科学饮食，注重营养搭配，平衡膳食，餐餐主食不能少，保证鱼、肉、蛋、奶、豆类和坚果的摄入，多食用富含膳食纤维、维生素的新鲜蔬菜、水果等清淡健康食品，少食用油腻生冷食品，提倡喝白开水，不喝生水和散装冷饮，切忌暴饮暴食。不要改变考生平时的饮食习惯和规律，不要尝试新奇的食材或不常吃的食物，避免造成胃肠功能紊乱等。谨慎选用保健食品，科学识别虚假广告特别是以宣传强化记忆、补充大脑、吃了记性好等夸大保健食品效果的广告，保持理性消费。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，市场监管部门将持续开展高考中考期间食品安全专项检查，重点加强对考生及考务人员集中食宿点的食品安全巡查，考生就餐后如出现发热、呕吐、腹泻等不良症状，应及时到医疗机构就诊，并保存好发票、就诊记录、检验报告等相关证据。广大市民如果发现食品安全问题，请及时拨打投诉举报电话12315。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 冯国凯 文/图)