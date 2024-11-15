静音作业、加大保洁！洛阳环卫部门全力营造舒心考试环境

高考、中考将至，洛阳环卫部门将通过实施静音作业、加大清扫保洁力度、增强共享单车运维等，全力做好高、中考期间环卫保障工作，给考生创造一个安静、整洁、舒适的考试环境。

高考、中考将至，洛阳环卫部门将通过实施静音作业、加大清扫保洁力度、增强共享单车运维等，全力做好高、中考期间环卫保障工作，给考生创造一个安静、整洁、舒适的考试环境。

●优化作业时间。在高、中考期间，考点周边道路清扫保洁作业时间将进行适当调整，避开高峰期和考试时段。早上作业时间提前至6点前完成，晚上作业时间延后至19点后开始，确保考生有一个安静的考试和休息环境。

●实施静音作业。所有环卫作业车辆在考点周边及居民区附近关闭提示音，严禁鸣笛，放缓车速。环卫工人在清扫保洁、驾驶操作垃圾收集清运车辆时，做到“轻扫、轻装、轻运”，减少噪声产生。

●加大清扫保洁力度。高、中考前，提前三天开展环境卫生专项整治，通过人工清扫、高压冲洗车冲刷、洗扫车作业等方式，对考点周边进行细致保洁，清除卫生死角，同时要对可供考生家长落座的花坛、座椅进行擦拭，满足考生家长席地而坐的需求；在考试时段，将合理安排保洁人员，对考点周边重点道路、公交站、商铺等区域进行不间断巡回保洁，缩短垃圾滞留时间，做到垃圾随产随清，确保路面干净整洁；根据天气情况，增加洒水、降尘作业频次，增加考场周边空气湿度，降低考场周边空气温度。

●强化公厕管理。各区环卫部门将提前对考点周边的各个公厕进行检查、维修，确保正常使用。同时加大考点周边公厕的清扫保洁力度，增加保洁频次，确保公厕内外环境整洁、无异味。

●加强共享单车管理。共享单车公司将做好考点周边共享单车运维工作，提前制定工作计划和应急措施，增派值守和运维人员，及时清理堆积车辆，确保考场周边道路畅通、共享单车秩序良好。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 彭晓丹 文/图）