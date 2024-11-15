4日，市委书记江凌到龙门石窟调研，并主持召开座谈会，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，研究加强龙门石窟保护传承利用工作，切实把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。

江凌到龙门石窟调研并主持召开座谈会

深入贯彻习近平总书记重要讲话精神

把中华文化瑰宝保护好传承好传播好

张玉杰参加

4日，市委书记江凌到龙门石窟调研，并主持召开座谈会，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，研究加强龙门石窟保护传承利用工作，切实把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。

江凌首先来到龙门西北服务区，察看龙门古街建设布局和业态提升、龙门石窟博物馆建设等情况，指出要强化系统思维，把龙门古街、龙门石窟博物馆、大石门广场等作为相互融合的有机整体，统筹规划、一体设计，进一步丰富提升业态，优化旅游动线，不断增强旅游服务功能。在龙门石窟研究院，江凌察看文物保护科技中心建设情况，指出要充分发挥科技支撑作用，持续提升石窟寺研究和保护水平。随后，江凌主持召开座谈会，听取龙门石窟石窟寺研究和保护利用、文旅发展和景区提升、片区规划设计方案等情况汇报，与会市领导和市直有关单位负责同志作了发言。

会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于文化遗产保护传承的重要论述，提高站位，担当使命，提升保护传承水平，推动文旅高质量发展，切实把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好，不断提升龙门石窟学术话语权和国际影响力。

会议强调，要着力加强保护，始终把保护放在第一位，健全管理体系，压实保护责任，用好现代科技手段，加强监测预警，开展关键技术攻关，积极推进石窟寺保护地方立法，不断延展龙门石窟的生命力。要着力深化研究，加强专业力量建设，聚焦石窟寺保护技术、佛教中国化、民族融合、石窟艺术等方向，选准科研课题，拓展研究深度，注重联合高校和科研机构开展多学科研究，积极促进学术交流，更好挖掘弘扬龙门石窟文化艺术魅力和时代价值。要着力扩大传播，站在坚定文化自信、铸牢中华民族共同体意识的高度，选准传播角度，创新传播方式，塑造传播品牌，全面提升国际传播效能，不断增强龙门石窟国际传播力和影响力。要着力丰富产品，加强石窟寺数字化保护利用，善于运用新的技术手段做好石窟寺复原展示和沉浸体验，加快推动龙门石窟文化IP创造性转化，提升演艺业态，丰富消费场景，让游客更加完整具象地感受龙门石窟的魅力。要着力提升服务，以优化交通组织为重点，多点位提升景区文旅功能和承载能力，高标准完善配套设施，进一步提升讲解服务质量，不断增强游客体验感和满意度。

张玉杰、王军、徐超文、任丽君、魏险峰、余杰等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)