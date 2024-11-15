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社区体育公园篮球筐为何上锁？相关部门回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2025.06.04 17:38
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　　日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，晚上带孩子到瀍河区桂园路社区体育公园打篮球，发现球筐居然上了锁。3日，记者就此进行了实地走访。

　　市民反映的社区体育公园在瀍河区九都路与桂园路交叉口附近。当日下午5点左右，记者在现场看到，场内设有两个篮球架及3台乒乓球台，其中两个篮球架分别位于南北两端。市民反映的是北边篮球架，该篮球架与另一个明显不同，“个头”稍小，架身上写有“严禁移动损坏后果自负”等警示语。此时，球筐上的锁已被打开，不少人在此打球。

　　篮球爱好者赵雷(化名)等人表示，平时篮球筐确实锁着。至于上锁原因，赵雷解释，这个篮球架是篮球爱好者们集资购买的，上锁实属无奈之举。

　　原来，这里有一个有关部门配置的篮球架，但因距离居民楼太近，居民嫌噪声扰民，相关部门就把篮球架移走了。两个月前，他们自筹2000元资金，重新购买了一个篮球架。为避免噪声扰民，他们在中午、晚上等时段将球筐锁住。

　　桂园路社区体育公园由瀍河区华林街道君澜湾社区负责日常管理。

　　“以前，一大早就有人过来打球，晚上也有人打，附近居民深受困扰，多次投诉。”社区负责人王涛说，后来相关部门将北边的篮球架移走，希望大家使用南边的篮球架，然而这样无法满足大家的需求，篮球爱好者们经常因争抢场地闹矛盾。于是，其中一部分人自费购买了一个篮球架。

　　王涛坦言，因噪声扰民的事情，他们曾多次找各方协商，努力找到一个平衡点，既满足大家的锻炼需求，又避免噪声扰民，目前效果还不错。“现在体育公园明确了开放时间，早上7点开门，夏季晚上10点关门。”王涛说，下一步，他们会加强管理，争取在不影响居民休息的情况下，为大家营造良好的锻炼环境。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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