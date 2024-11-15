端午节后粽子“大促销”，您会囤货吗？

端午节过后，看到价格实惠的粽子“促销”，您还会囤货吗？4日，洛报融媒记者走访洛阳部分超市发现，由于粽子价格较节前大幅下降，仍然吸引了不少市民选购。

端午节过后，看到价格实惠的粽子“促销”，您还会囤货吗？4日，洛报融媒记者走访洛阳部分超市发现，由于粽子价格较节前大幅下降，仍然吸引了不少市民选购。

在位于西工区解放路附近的一家大型超市，某品牌的袋装粽子被拆包售卖，价格为每斤5.98元，肉粽、蜜枣、菠萝等口味应有尽有。“端午节的价格是每斤12.9元，现在低于半价销售，很划算。”销售人员介绍。在洛龙区开元大道一家超市，部分粽子礼盒仍有售卖，但是大多粘贴了折扣标签。

“消费者不要盲目囤货，选购和储藏粽子还要注意细节。”洛阳市市场监管局相关科室负责人说，首先要留意包装是否完整或者真空包装是否漏气涨袋，不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品。其次应注意商家的储存条件，真空包装的粽子开袋后同样需要冷藏或冷冻。

夏季环境温度较高，粽子营养物质丰富且含水分高，容易酸败变质。您买回的速冻粽子如果不是马上食用，应及时放入冰箱冷冻室存放，粽子的包装袋打开后，室温存放不要超过2小时，建议您吃多少拿多少。因为已经解冻的粽子如果再次进行冷冻，不仅粽子口感和香味会打折扣，可能还会因为存放不当引起变质。需要提醒的是，粽子以糯米或其他谷类食物为主要原料，大多属于高糖(高淀粉)、高能量的食物，易造成消化不良，普通人过量食用也容易积食，建议特殊人群(糖尿病、三高、肝胆等疾病患者)，以及老年人、儿童和心血管病患者、肠胃消化功能较弱者少量食用。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)