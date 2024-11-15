洛阳拟取消V6路、便民3号专线两条公交线路

4日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为合理配置公共资源，提高公交通行效率和利用率，该集团拟取消V6路、便民3号专线两条公交线路。

4日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为合理配置公共资源，提高公交通行效率和利用率，该集团拟取消V6路、便民3号专线两条公交线路。6月10日前，社会各界人士可通过电子邮箱lygjyyc@163.com或公交热线63411661反馈相关意见和建议。

V6路公交于2019年6月开通，从洛阳站发往香叶路嵩山北路口西，由于该条公交与其他多条公交的线路重合度高，客流量较低，社会效益不佳，因此拟取消。线路取消后，该区域乘客可选择1路、61路、91路、98路等公交出行。

便民3号专线于2021年6月开通，从溢坡村发往开元大道龙祥街口，由于该公交线路客流量极低，社会效益不佳，因此拟取消。该线路取消的同时，35路公交的部分班次延长至溢坡村、毕沟村，方便该区域乘客出行。届时，35路公交延长线班次去程从谷水西发车，沿35路原线行驶至梁屯，继续向南走丝路大道，到达溢坡村、毕沟村。回程与去程线路一致。定时定点发车，谷水西发车时间：5:45、10:30、16:30；溢坡村发车时间：7:00、12:00、18:00。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 赵承 韩菲菲 文/图)