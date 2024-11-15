提前预约！洛阳市档案馆举办“档案馆开放周”活动

今年6月9日是第18个国际档案日，主题是“请听档案说”。为让更多人关注档案、走近档案，认识档案“存史、资政、育人”的重要价值，增强档案意识，扩大档案工作的社会影响力，洛阳市档案馆将举办“档案馆开放周”活动。

今年6月9日是第18个国际档案日，主题是“请听档案说”。为让更多人关注档案、走近档案，认识档案“存史、资政、育人”的重要价值，增强档案意识，扩大档案工作的社会影响力，洛阳市档案馆将举办“档案馆开放周”活动。

●活动时间

6月9日—6月13日

●活动地点

洛阳市档案馆(洛阳市洛龙区通济街32号)

●活动内容

1.走进查阅利用大厅，沉浸式体验数字档案馆系统查档，感受数字时代带来的便捷。(预约电话：63939829)

2.走进爱国主义教育基地展厅，感知洛阳厚重文化，重温洛阳革命历史，开展新时代思政教育，传承红色基因，激发奋进力量。(预约电话：63939829)

3.走进档案抢救修复室，沉浸式体验档案裱糊修复工作，守护历史、传承文明。(预约电话：65937319)

4.举办“剪纸非遗进档案馆”活动。邀请省级非遗传承人讲述剪纸历史与文化，带领参观者体验剪纸技艺，感受“一纸一剪”中凝聚的民间智慧和非遗之美。(预约电话：63910803，活动仅限6月9日上午)

●参与方式

为确保“档案馆开放周”活动安全、有序进行，自即日起，广大市民可通过电话预约，凭身份证或工作证等有效证件前往体验。

档案与每个人都息息相关，如您手中存有文书、实物或音像等档案资料，可捐赠或委托洛阳市档案馆进行永久保管，洛阳市档案馆将为您颁发荣誉证书。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李明洁 文/图)