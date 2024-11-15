洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

提前预约！洛阳市档案馆举办“档案馆开放周”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.04 17:38
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今年6月9日是第18个国际档案日，主题是“请听档案说”。为让更多人关注档案、走近档案，认识档案“存史、资政、育人”的重要价值，增强档案意识，扩大档案工作的社会影响力，洛阳市档案馆将举办“档案馆开放周”活动。

　　●活动时间

　　6月9日—6月13日

　　●活动地点

　　洛阳市档案馆(洛阳市洛龙区通济街32号)

　　●活动内容

　　1.走进查阅利用大厅，沉浸式体验数字档案馆系统查档，感受数字时代带来的便捷。(预约电话：63939829)

　　2.走进爱国主义教育基地展厅，感知洛阳厚重文化，重温洛阳革命历史，开展新时代思政教育，传承红色基因，激发奋进力量。(预约电话：63939829)

　　3.走进档案抢救修复室，沉浸式体验档案裱糊修复工作，守护历史、传承文明。(预约电话：65937319)

　　4.举办“剪纸非遗进档案馆”活动。邀请省级非遗传承人讲述剪纸历史与文化，带领参观者体验剪纸技艺，感受“一纸一剪”中凝聚的民间智慧和非遗之美。(预约电话：63910803，活动仅限6月9日上午)

　　●参与方式

　　为确保“档案馆开放周”活动安全、有序进行，自即日起，广大市民可通过电话预约，凭身份证或工作证等有效证件前往体验。

　　档案与每个人都息息相关，如您手中存有文书、实物或音像等档案资料，可捐赠或委托洛阳市档案馆进行永久保管，洛阳市档案馆将为您颁发荣誉证书。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李明洁 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
        夏季高温环境会使血管扩张，同时排汗增多导致血容量减少，可能引起血压暂时性下降；但若休息不足或长时间处...
  • ·中年人听力下降怎么办？
  • ·连续20年日饮半斤白酒 男子肝脏硬化变形
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院中州院区眼科针灸挂牌成立
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市庆“六一”主题队日活动暨...
  • 七个关键词 解锁高考新利好
  • 以科技创新引领制造业高质量发展...
  • “洛阳造”气体储运装备挺进新领域
  • 小雨！中雨！洛阳端午节天气预报来了
  • 洛阳：迎风“出海” 开放共赢
  • 洛阳7条公交线路恢复原线运行
  • 市委理论学习中心组举行专题学习研讨
  • 全国安全生产月期间洛阳市将重点...
  • 洛阳孟津：滩地变良田 育出“好苗...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605