@洛阳人，本月底截止！个人所得税汇算清缴这些细节要注意

6月30日是2024年度个人所得税综合所得汇算清缴的截止时间，洛阳市税务局提醒市民及时核对收入与扣除信息，确保应享尽享税收红利。

6月30日是2024年度个人所得税综合所得汇算清缴的截止时间，洛阳市税务局提醒市民及时核对收入与扣除信息，确保应享尽享税收红利。此次汇算清缴是对2024年全年工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项综合所得的“多退少补”，直接关系到纳税人的切身利益，未及时补税可能产生滞纳金。

根据《个人所得税综合所得汇算清缴管理办法》，纳税人需汇总全年收入额，减除6万元基本减除费用、专项扣除(社保公积金)、专项附加扣除(子女教育、赡养老人等)及其他依法扣除项目后，计算应纳税额。公式为：

应退或应补税额= [(综合所得收入额- 60000元-专项扣除-专项附加扣除-其他扣除)×适用税率-速算扣除数] -已预缴税额

若结果为正数需补税，负数则可申请退税。

优先退税群体包括“上有老下有小”、大病医疗负担较重、收入降幅较大的纳税人，税务部门将通过个税App提供优先审核服务。

豁免补税条件：若综合所得年收入≤12万元或补税金额≤400元，可免于办理汇算。

洛阳市税务局提醒还未办理该清缴项目的纳税人，请尽快登录“个人所得税App”，通过“综合所得年度汇算”模块，系统将自动预填收入与扣除信息，纳税人核对后即可提交申报。若市民需要线下协助，可前往各区办税服务厅，或拨打12366纳税服务热线(支持“一键转接”办税大厅和技术客服)获取帮助。

同时，还需提醒您的是，若发现虚报扣除项目或收入，税务机关将责令限期改正，情节严重者可能影响纳税信用。6月30日汇算截止后，未及时补税可能产生滞纳金(每日万分之五)，建议市民尽早办理，避免临近截止日期扎堆申报。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）