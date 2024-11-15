高考期间洛阳天气如何？市气象局发布最新预报

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受地面暖气团影响，5日至9日，我市将出现大范围持续高温天气，日最高气温普遍达35℃～37℃，6日北中部部分地区可达37℃～39℃。

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受地面暖气团影响，5日至9日，我市将出现大范围持续高温天气，日最高气温普遍达35℃～37℃，6日北中部部分地区可达37℃～39℃。 刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受地面暖气团影响，5日至9日，我市将出现大范围持续高温天气，日最高气温普遍达35℃～37℃，6日北中部部分地区可达37℃～39℃。6日至7日、9日白天，有分散性弱阵雨、雷阵雨。具体预报如下： 一、天气预报 4日(周三)：晴天间多云，气温20℃～37℃。 5日(周四)：晴天到多云，气温22℃～37℃。 6日(周五)：多云间晴天，傍晚到夜里偏南部分地区有弱阵雨、雷阵雨，气温24℃～38℃。 7日(周六)：多云，有分散性弱阵雨、雷阵雨，气温26℃～36℃。 8日(周日)：多云间晴天，气温24℃～36℃。 9日(周一)：多云转阴天有分散性弱阵雨、雷阵雨，气温25℃～36℃。 二、影响与建议 1.本轮高温过程持续时间长且正值高考期间，高温中暑的气象风险高，应尽量避免午后高温时段的户外活动，外出做好防暑降温，驾车出行注意防范高温爆胎等交通事故。 2.高温天气午后易发局地强对流，需加强防范。 3.高温天气期间用电需求激增，有关部门需做好应急调度、迎峰度夏能源保供准备工作，还需注意用电安全。 4.此轮高温过程将进一步加剧旱情发展，建议避开中午高温时段抢抓农时，积极组织造墒播种或播后浇灌“蒙头水”，降低高温危害。 因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）