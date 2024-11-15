“城市更新 幸福满格”网络主题宣传活动举行

为全方位、多角度展现我市城市提质“351”工作举措显著成效，以及城市更新给市民带来的获得感、幸福感与归属感。按照2025年全市网上重大主题宣传工作安排，由洛阳市委网信办主办，涧西区、洛龙区、西工区委网信办，伊滨区党工委承办的“城市更新幸福满格”网络主题宣传活动6月3日启动。

为全方位、多角度展现我市城市提质“351”工作举措显著成效，以及城市更新给市民带来的获得感、幸福感与归属感。按照2025年全市网上重大主题宣传工作安排，由洛阳市委网信办主办，涧西区、洛龙区、西工区委网信办，伊滨区党工委承办的“城市更新幸福满格”网络主题宣传活动6月3日启动。

近年来，我市紧紧扭住城市提质“351”工作举措，聚焦提升社区公共服务水平和推进城市有机更新，以“民生提质、服务升级、健康赋能”为核心，强力推进老旧小区改造、邻里中心服务创新、社区体育公园建设三大民生工程，逐步实现“从居住环境焕新到生活品质跃升”的城市治理现代化愿景，打造了“宜居洛阳”城市品牌。

此次活动邀请了来自人民网、央广网、中国网等中央、省、市级媒体的记者及网络达人参与。活动首日，采访团实地探访涧西区、西工区、伊滨区、洛龙区部分小区、邻里中心和社区体育公园，亲身体验老旧小区如何焕发新生、社区邻里中心如何成为服务居民的温馨港湾、社区体育公园如何为市民健康生活注入新活力。

老旧小区改造：

旧貌换新颜，幸福再升级

在涧西区石化新区家属院的健身广场上，居民们围坐在一起，欢声笑语中满是对小区新变化的赞美。“在这生活了30多年，改造后有老年、少儿活动场所，生活很方便。”居民孟女士感慨道。据相关负责人介绍，该小区建筑体量大、涉及户数多，改造难度不小。改造前，社区充分倾听群众需求，确定了基础设施老化、停车难、上楼难三项短板工程。如今，凹凸不平的路面变得平整如新，蜘蛛网般的飞线消失不见，汽车停车位和智能充电桩也纷纷亮相，逐步解决了小区停车难、充电难、老年人上下楼梯难等问题，让居民的生活更加便捷舒适。

西工区六和家园同样焕然一新。干净整洁的道路、绿意盎然的绿化带、整齐划一的停车位，以及居民脸上洋溢的幸福笑容，构成了一幅和谐的画面。在老旧小区改造中，六和家园按照“位置相邻、邻里相望、文化相连、生活相关”的原则，将6个由原单位后勤管理的老旧院落进行统一规划、设计、改造和管理，充分打通片区内循环，共建共享公共服务配套。同时，打造集便民服务、综合养老服务、城市书房等多种功能为一体的邻里中心新阵地，“一站式”解决群众养老、就餐、娱乐、教育、健身等需求，让“老”居民尽享“新”生活。

洛龙区龙兴小区在老旧小区改造中也有着独特的做法。小区居民谈及社区为大家免费加装电梯的事情，喜悦之情溢于言表：“加装电梯不仅不花一分钱，连后期的使用和维护费用也不用我们出，‘老破小’瞬间变成了电梯‘洋房’！”龙兴小区强化市场化思维，通过积极争取政策资金、盘活集体资产、引入社会资本等方式，为群众免费加装电梯，探索出一条老旧小区改造的好路子。

老旧小区改造作为城市更新的重要一环，事关民生福祉。洛阳通过组团连片改造、盘活社区闲置资源、引入新型业态等方式，不断提升公共服务水平，让居民的幸福生活“更上一层楼”。

邻里中心建设：

延伸“家”的温度，丰富社区服务

养老院在人们的传统印象中，或许只是看书、闲聊、晒暖、睡觉的地方。但在涧西区重三社区，组团养老新模式让老人们找到了新的价值感、获得感和幸福感。该社区养老服务中心基于老年人对文化娱乐活动的高需求，将手工、书画等不同类型的活动融入日常生活，其中参与拍短视频颇受老人们欢迎。年过八旬的老姐妹们一起跳舞、拍短视频，享受着快乐的晚年生活。“这种新潮的养老模式，让我感到很惊喜。”网络达人神都花木兰说。

西工区014社区邻里中心和洛玻社区唐宫邻里中心也成为了居民休闲娱乐的好去处。小区里有阅读室、运动场，还有书画室、社区食堂，功能十分齐全。邻里中心建成后，引入文化、体育、养老、医疗健康等公共服务，不断完善社区服务功能，如今已成为完整社区样板。

伊滨区兴隆悦府邻里中心也热闹非凡。不少豫剧爱好者齐聚于此，演唱经典曲目，共享文化艺术大餐。自邻里中心陆续投入运营以来，社区依托邻里中心，以党群服务中心为主阵地，多渠道全方位收集居民个性化需求服务信息，开展新时代文明实践活动，丰富居民的精神文化生活。

石油社区居民心理健康服务中心则是居民倾诉心声、解决心理困惑的地方。社区以居民多盼所想为出发点，关爱孩子与老人，关注居民日常生活与心理健康问题。通过“刘阿姨谈心室”和“居民心理健康服务中心”，切实解决居民日常邻里纠纷和心理困惑。此外，社区每逢节假日都会组织一些志愿服务活动，为社区居民发福利，让居民感受到社区的温暖。

邻里中心作为推动公共服务进社区的重要载体、城市提质“里子”工程，托起了群众对生活的美好向往，让居民在家门口就能享受到便捷、贴心的服务。

社区体育公园建设：

激活健身热情，打造活力空间

“这个球打的好。”走进洛铜体育公园，不少市民挥动着羽毛球拍专心的打球。洛铜全民体育公园充分利用中国铝业洛阳铜业有限公司部分老厂房，在多方的共同努力下，改建为拥有16片场地的专业羽毛球馆，老厂焕新颜，群众获便利。

移步政康苑社区体育公园，孩子们在儿童游乐区嬉笑玩耍，老人们在健身器材上锻炼着身体。该体育公园不仅室外配建了足球场、羽毛球场、乒乓球场、网球场等众多体育休闲设施，室内也拥有器材先进、功能齐备的便民健身中心，满足居民多元健身需求。政康苑社区体育公园还融入“花境”“花廊”、咖啡小屋、城市书房等元素，走在公园里，置身绿意花香之中，健身之余，还可以品味书香、喝喝咖啡，成为周围居民健身休闲的第一选择。

城市提质升级、焕然一新的背后，离不开数据的支撑。在西工区政务服务中心，“智慧西工”指挥调度平台的工作人员正忙着处理便民诉求。在蓝色大屏上，西工区党建概况、当日便民诉求受理量、企业诉求，以及停车场状况、公共服务办事效率等一览无余。基于其大数据分析能力，快速形成网格相关分析图表和数据信息，助力网格长快速摸清网格“底数”，全方位提升工作效率。从而实现“数据多跑路、群众少跑腿”。这仅仅是洛阳依托大数据促进城市发展的一处生动缩影。

洛阳在城市更新的征程中，让老旧小区重焕生机，切实解决了居民的居住难题，提升了生活品质；以邻里中心建设为纽带，紧密连接居民情感，打造出一个个温馨和谐的“大家庭”；以社区体育公园建设为引擎，激发城市活力，为居民提供了健康活力的休闲空间。“环境提质、服务增效、健康赋能”的理念，不仅让城市的“面子”更靓、“里子”更实，更让每一位洛阳居民都能在城市更新中收获满满的幸福感与获得感，展现洛阳“全龄友好型城市”形象，擦亮“宜居洛阳”的品牌底色。

此次“城市更新幸福满格”网络主题宣传活动，将充分发挥网络传播的广度与深度，通过图文报道、短视频、慢直播等多种形式，全方位、立体化呈现洛阳民生工程的显著成效。据了解，此次活动将持续到5日，接下来将开展“打卡幸福洛阳”慢直播以及推出《我家门口的新变化》图文特辑、“老社区变形记”系列视频，通过网络直播带网友“云体验”城市更新和幸福提质，并通过社区书记、群众视角生动解读“351工作举措”如何落地。

来源：洛阳网信