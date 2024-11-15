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3570个免费生态葬墓穴！洛阳市公益性公墓惠民政策发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.06.04 11:13
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　　今年4月，由洛阳市民政局主办、洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司(以下简称洛阳弘义集团)承办的第三届生态公益安葬活动，在洛阳市公益性公墓庄重举行，标志着我市殡葬改革迈入新阶段。

　　普惠为民

　　减免政策覆盖多群体

　　洛阳市公益性公墓位于孟津区平乐镇上古村凤凰山区域，由洛阳弘义集团负责运营。

　　洛阳市公益性公墓严格遵循公益属性，执行政府定价

　　针对城乡特困人员、低保家庭、参战牺牲军人、见义勇为烈士及遗体器官捐献者，可免除墓穴使用费及管理费。

　　此外，针对洛阳市公益性公墓所在地孟津区常住人员(含户籍居民、随迁亲属及配偶)给予墓穴使用费8折优惠。

　　咨询电话：0379-67824446

　　民生工程

　　市级公益性公墓落地凤凰山

　　作为洛阳市重点民生项目，洛阳市公益性公墓一期占地99.95亩，规划传统葬、壁葬、花坛葬、节地树葬(含草坪葬)等多种安葬形式，其中免费生态葬墓穴达3570个，可售墓穴2924个，充分满足群众多样化需求。

　　园区坐北朝南，以汉阙为门、二十四孝浮雕为墙，既传承孝道文化，又融入生态景观，打造集安葬、祭扫、追思于一体的城市公共服务空间。

　　安心服务

　　便民举措温暖“最后一程”

　　洛阳市公益性公墓24小时服务热线即时响应需求，此外还推出多项惠民服务。

　　免费交通保障：市区至园区参观专车；安葬当日7座接送车；清明节、中元节及寒衣节免费乘车服务。

　　“云端”祭扫：开通“网上祭奠”“远程代祭”服务；

　　档案安全保障：一穴一档信息化管理，严防信息泄露。

　　文明新风

　　公益性公墓助力殡葬改革

　　“洛阳市公益性公墓是推动移风易俗的重要载体。”洛阳弘义集团相关负责人表示，该项目通过提供低价优质服务、倡导生态安葬，有效减轻群众负担，引导树立绿色殡葬观。未来将加快二期建设，扩大惠民覆盖面，让更多市民享受文明殡葬改革成果。

　　洛阳市公益性公墓以公益之心守护生命尊严，让逝者安息，让生者安心。从“入土为安”到“入自然为安”，洛阳公益性公墓不仅是一处安息之地，更是一座城市文明温度的刻度尺，洛阳弘义集团以生态破题、用公益托底，正书写着生命终点站的人文答卷。

　　咨询电话：0379-67824446

　　地址：洛阳市孟津区平乐镇上古村凤凰山
[ 责任编辑：潘亮 ]
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