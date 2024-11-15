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张玉杰调研数字经济发展并主持召开工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.04 11:42
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抢抓政策机遇营造良好生态
塑造数字经济新动能新优势
张玉杰调研数字经济发展并主持召开工作推进会

　　3日，市长张玉杰到洛龙区调研数字经济发展并主持召开工作推进会，研究谋划数字经济高质量发展工作。

　　在洛阳大数据产业园，张玉杰到昇腾人工智能实验室，详细了解通用算力服务、应用创新孵化和项目总体运营情况，走访中移在线和博茂信息技术、中国石化客服中心、中海全球客户数据中心、北京汽车客服中心等园区入驻企业，认真听取企业诉求，现场协调解决人才引进等难题，对中移在线二期建设、低效空间盘活利用等提出要求。

　　随后，张玉杰主持召开工作推进会，听取中移在线、恒生科技园、863创智广场、顺兴产业园、洛阳移动等园区和企业负责人意见建议。他指出，数字经济是新型经济形态，也是未来产业支撑。要深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于数字经济发展的重要论述，按照省市部署要求，抢抓政策机遇，加强顶层设计，营造良好生态，做大做强洛阳数字经济产业集群。

　　张玉杰强调，发展数字经济，洛阳有基础、有优势、有潜力。要聚力提升产业水平，深入研究行业新趋势、消费新需求，深耕短视频等细分市场，挖掘工业企业信息服务需求，拓展人工智能应用场景，抢占产业发展新赛道。要加强政策服务保障，抢抓制造业新型技术改造、中小企业数字化转型等国家试点机遇，完善本地配套政策，用好“算力券”奖补政策，推广普惠性“上云用数赋智”服务，培育壮大数字经济领域优质企业。要营造数字经济生态，依托中移在线生态链强化产业链招商，加快建设天安智创产业园等科技产业社区，市场化盘活利用低效闲置空间，提升算力供给、人才中介、科技金融等服务能力。要健全工作联动机制，组建市级工作专班，压实属地主体责任，加强市直部门与企业联动协同，健全统筹协调、资源对接、要素保障等机制，推动数字经济提速扩量，赋能传统产业数字化转型，为洛阳高质量发展蓄势增能。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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