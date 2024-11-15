兜住守牢民生保障底线 着力提高群众生活品质——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳民生领域引发热烈反响

“着力改善民生”“着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”“用心用情解决群众急难愁盼问题”。悠悠民生事，枝叶总关情。民生，是习近平总书记最深的牵挂。

“着力改善民生”“着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”“用心用情解决群众急难愁盼问题”。悠悠民生事，枝叶总关情。民生，是习近平总书记最深的牵挂。

连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话在全市民生领域引发热烈反响。大家表示，要深学细悟总书记重要讲话精神，聚焦“两高四着力”，在着力改善民生上下功夫，兜住守牢民生保障底线，着力提高群众生活品质，推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果。

河科大二附院党委书记刘晓革：

医护人员成功抢救一名外伤患者

习近平总书记在河南考察时的重要讲话，高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，其中“提高公共服务水平，用心用情解决群众急难愁盼问题”等重要指示，为基层医疗卫生事业发展注入强大动力，指引着医院高质量发展不断前行。近年来，河科大二附院以加快人才引进和科研创新步伐为双引擎，不断提升医疗技术服务水平，持续优化诊治流程，通过开展“码上提建议、服务零距离”“随手拍、马上办”等活动，不断提升患者就医体验。下一步，我们将以总书记重要讲话精神为指引，以建设省级区域医疗中心为目标，全力打造“技术领先、服务一流、群众满意”的现代化研究型医院，为健康洛阳建设贡献更大力量。

市人社局就业办主任孙浩洋：

青年参加招聘会

习近平总书记在河南考察时强调“着力改善民生”，为我市就业工作指明了方向。我们将始终以总书记重要讲话精神为引领，推动民生改善与城市发展同频共振。坚持就业优先战略，持续落实援企稳岗政策，加大社保补贴、创业担保贷款等支持力度，助力企业稳产增效。聚焦高校毕业生、农民工、困难群体，实施“就业服务下沉进社区”行动，加密招聘会频次，大力推广“零工市场”数字化平台，保障重点群体、强化服务效能，以“时时放心不下”的责任感，推动各项就业惠民政策落地见效，让群众端稳“饭碗”，为洛阳高质量发展注入民生力量。